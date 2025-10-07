I Sverige finns det inga myndighetsråd eller rekommendationer för hur ofta – och på vilket sätt – man bör städa hemma.
– Jag känner inte till någon stark vetenskaplig evidens att luta sig mot. Begrepp som ”städning” och ”rent” är inte lätta att definiera och använda när vi pratar om hemmiljöer, har Johnny Lorentzen, forskare vid Institutet för miljömedicin vid Karolinska Institutet, sagt i en intervju med lärosätet.
Klart är i alla fall att många ser till att hålla hemmet någorlunda fräscht med regelbunden dammsugning, torkning och liknande – inte minst i köket där man hanterar mat. En plats man inte ska glömma att hålla efter är kylskåpet. Enligt Marie-Louise Danielsson-Tham, professor i livsmedelshygien vid restaurang- och hotellskolan på Örebro Universitet, bör man städa kylen "när det behövs".
– Ofta kan man känna en lite otrevlig lukt när man öppnar kylskåpet och då är det hög tid att städa. Råkar man spilla något behöver man inte rengöra hela kylskåpet, men städa där du spillt, så blir det betydligt mer hygieniskt och håller sig fräschare längre, säger hon till Nyheter24.
Rengör inte disktrasan så här
Och när du städar i kylskåpet och i övriga köket, då kanske du använder dig av en disktrasa. Den är smidig att använda vid avtorkning av ytor av olika slag – men ska också tas hand om. När den börjar lukta, eller ser smutsig ut, ska den till exempel rengöras. Många väljer då att stoppa in trasan i diskmaskinen för att tvätta den där, men det ska man helst undvika, menar Marie-Louise Danielsson-Tham.
– Att tvätta dem i diskmaskin är ingen höjdare. Principen för en diskmaskin är ju att vattenstrålar träffar hårda ytor på glas, tallrikar och så vidare, för att ”slå” bort smutsen, konstaterar hon.
– Lägger du en disktrasa, som är porös och gjord för att suga åt sig vatten, i diskmaskinen kommer den dra till sig så mycket vatten som den kan. Sedan när den är helt mättad kommer den släppa vattnet, med matrester, bakterier och mögelsvampar, och det rinner ut över disken. Så det är definitivt inte bra. Koka i stället disktrasan på spisen, med lite disk- eller tvättmedel, fortsätter hon.