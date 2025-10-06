I en ny kampanj vill Telenor att du lämnar in din gamla mobil till dem i utbyte mot några hundralappar. Men är det verkligen det mest lukrativa alternativet för dig som vill återvinna din tidigare telefon? Nyheter24 reder ut.

Enligt en undersökning av företaget Recipo ligger minst 11 miljoner fungerande mobiltelefoner oanvända i svenska byrålådor. Två av tre svenskar behåller åtminstone två mobiler som de inte använder i hemmet istället för att sälja eller återvinna dem.

Mobiltelefoner innehåller mellan 40 och 60 stycken metaller – många av dem värdefulla och sällsynta.

– Ökad återvinning är en självklar del av framtidens råvaruförsörjning. Ju mer återvunnet material vi kan tillvarata idag, desto mindre blir behovet av att utvinna nya naturresurser, säger Recipos vd Ivo Edlund i ett pressmeddelande.

Förutom att du gör miljön en tjänst kan du även tjäna en slant på att återvinna telefonen som ligger och samlar damm i byrålådan. Många teknik- och mobilföretag vill nämligen ta hand om din gamla mobil och kan erbjuda rabatter eller pengar i utbyte mot att du lämnar in den.

Foto: Claudio Bresciani/TT

Telenor: Ge oss din mobil innan 12 oktober

Mobiloperatören Telenor, exempelvis, har nu inlett en kampanj för att uppmuntra fler svenskar till att just återvinna sina gamla mobiltelefoner.

Annons

På hemsidan skriver Telenor att de fram till 12 oktober erbjuder dig som återvinner din gamla mobiltelefon, oavsett modell, 200 kronor att handla för i deras butik.

Men det finns begränsningar i erbjudandet – du kan bara lämna in max två mobiltelefoner och därmed få max 400 kronor. Beloppet kan inte heller sparas till ett senare butiksbesök.

Om din mobil är gammal och inte fungerar kan detta vara ett bra erbjudande att ta vara på, men det finns andra alternativ att överväga beroende på din situation.

Guide: Här kan du återvinna din gamla mobil

Om din gamla mobiltelefon fungerar och kanske bara har några år på nacken är det smartare för dig att sälja till en aktör såsom Swappie eller PhoneHero – då får du sannolikt mer än 200 kronor tillbaka. Likaså om du säljer den privat på exempelvis Blocket.

Annons

Om du är kund hos Tre kan du byta in din gamla mobiltelefon i utbyte mot en rabatt på ditt befintliga abonnemang, något som för vissa kan vara mer värdefullt än Telenors erbjudande. Comviq och Halebop har liknande upplägg, medan Telia och Tele2 kan erbjuda värdet på din gamla mobil som rabatt på en ny.

Du kan även lämna in din gamla mobiltelefon till någon av elektronikkedjorna – Elgiganten, Power eller NetOnNet – som alla erbjuder presentkort eller butikskrediter till den summa de uppskattar att din gamla mobiltelefon är värd.

Slutligen har även tillverkarna Samsung och Apple program där du kan lämna in mobilen och få avdrag på ditt nästa köp.

Det finns alltså många alternativ att överväga innan du återvinner, och det bästa varierar beroende på din mobiltelefons modell och skick.