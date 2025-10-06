Nya regler 2 november – kan göra dessa mediciner dyrare

Reglerna för så kallade extempore-läkemedel ska skärpas, efter beslut från Tandvårds- och Läkemedelsförmånsverket (TLV).

Drygt sju miljoner svenskar, vilket motsvarar cirka 68 procent av den totala befolkningen, hämtade ut minst ett receptbelagt läkemedel förra året. Detta enligt statistik från Socialstyrelsen. En hel rad mediciner ingår det så kallade högkostnadsskyddet, vilket innebär att det finns ett tak för hur mycket du själv måste betala för receptbelagd medicin och vissa andra produkter under en tolvmånadersperiod.

Skyddet, som regleras i lagen om läkemedelsförmåner, infördes på 1980-talet och dess tak har vid flera tillfällen justerats. Så sent som i juli i år gjorde man en höjning, från 2 900 kronor till 3 800 kronor.

– Det är nödvändigt att öka kostnaderna i statens budget för läkemedel för att säkerställa att alla patienter får tillgång till de behandlingar de behöver. Men det kräver också att patienternas egenavgift behöver höjas för att klara en långsiktig finansiering, sa dåvarande sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson i somras, enligt ett pressmeddelande från regeringen.

Foto: Christine Olsson/TT

Föreskrifterna för extemporeläkemedel ändras

Nu kommer ytterligare en ändring, som påverkar vissa läkemedel. Det är Tandvårds- och Läkemedelsförmånsverket (TLV) som ändrat i föreskrifterna för så kallade extemporeläkemedel. Det här är läkemedel vilka tillverkas på apotek för att passa en enskild patient.

"Ibland uppstår situationer där en patients medicinska behov kräver ett läkemedel som tillverkas för just den personen. Exempel på sådana medicinska behov kan vara att det saknas läkemedel med lämplig styrka eller läkemedelsform. Då finns det möjlighet att förskriva läkemedel som tillverkas på apotek, så kallade extemporeläkemedel", förklarar Läkemedelsverket.

Dessa läkemedel har ingått i läkemedelsförmånerna även i de fall där ett godkänt läkemedel, med samma verksamma substans, inte gjort det. Men nu kan det det alltså förändras, rapporterar Svensk Farmaci.

Foto: Gorm Kallestad/NTB/TT

Extemporeläkemedel kan undastas – på grund av misstänkt fusk

Från och med den 2 november kan nämligen TLV fatta beslut om att ett visst extemporeläkemedel inte ska ingå i högkostnadsskyddet. Bakgrunden till detta är misstankar om fusk.

”TLV har fått signaler från olika aktörer om att vissa vårdgivare har satt i system att förskriva extemporeläkemedel i syfte att läkemedlet ska ingå i läkemedelsförmånerna”, skrev myndigheten i den remiss man tidigare skickat ut, enligt Svensk Farmaci.

För TV4 förklarar Mara Bjurö, kommunikationschef på TLV, vidare:

– Vi har exempel på hälso och sjukvårdsaktörer som just har satt i system att skriva ut extempore istället för att använda det godkända läkemedlet som man ska göra. Det betyder att det belastar våra gemensamma skattepengar.

