Så skyddar du gräsmattan från frost och kyla

Hösten är här och innan vi vet ordet av det kommer det vara nollgradigt och frost på nätterna. Här får du vet hur du skyddar din gräsmatta från kyla på bästa sätt.

Sommaren är slut och vi är nu inne i hösten. Även om det fortfarande är över tio grader ute på nätterna så kommer det när som helst slå över till nollgradigt och kallare.

Frosten och kylan kommer angripa, bär, buskar, lövträd och gräsmattor. Och när frosten väl är här är det bara en tidsfråga innan snön kommer och täcker allt som ett täcke.

Gräsmattor är känslig för frost

Det är först under våren 2026 som vi kommer se hur mycket skada vinters kyla gjort i vår trädgård.

Annons

På vårkanten brukar man nämligen se vilka växter som klarat den hårda kölden och börjar växa igen och vilka som strukit med och måste ersättas.

Gräsmattor i synnerhet är särskilt känsliga för frost och låga temperaturer och kan stressas eller ta skada av kyla.

Så skyddar du gräsmattan från kyla

Men det finns vissa grejer man kan göra för att skydda gräset från kyla, enligt Blomsterlandets växtexpert Gunilla Jönsson.

– På hösten, innan första frosten, är det bra att höja klipphöjden, det skyddar gräset från kyla, säger hon till Nyheter24.

Man kan även passa på att gödsla sin gräsmatta tidig höst, för att stärka sin gräsmatta.

– Passa även på att höstgödsla gräsmattan i september. Använd ett gödsel utan eller med lågt kväveinnehåll, ett så kallat höstgödsel, säger Gunilla Jönsson.