Nu kan du köpa brownies gjorda på blod i Stockholm

Publicerad: 4 sep. 2025, kl. 11:54
Bild på en kaksmet och brownies.
Nu kan du köpa brownies gjorda på blod från kor. Foto: Pressbilder.

Nu kan du köpa brownies gjorda på det blod som blir över vid slakt av kor. Två minibrownies kommer täcka 25 procent av det dagliga järnbehovet för kvinnor.​

Saga Engfelt
Saga Engfelt,
Reporter

Ämnen:

Kaka, Brownies, Fika

Pressbyrån har ett levande labb som ligger i butiken på Sveavägen i Stockholm som de kallar för PBX.

Nu har man i labbet, tillsammans med Axfoundation tagit fram en brownie, som en del i projektet "Blod och Rova" som drivs av IVL, i samarbete med Axfoundation, matsvinnet.se, ipsos och SLU.

På Axfoundation möts teori, praktik och samverkan med forskare, innovatörer och företag för att testa, utveckla och hitta lösningar som gör skillnad, skriver de på sin Instagram.

Ska ta vara på blodet efter slakt

I dag är det mindre än tre procent av allt nötblod som används vid släkt. Så tanken med den nya brownien är att man ska ta till vara på det blodet som annars går till spillo vid slakt och samtidigt kunna erbjuda en god fikaprodukt.

I dag lider nästan var tredje kvinna av järnbrist. Två minibrownies kommer täcka 25 procent av det dagliga järnbehovet för kvinnor. 

Innehåller även fullkornsrågmjöl och kakao

Förutom 20 procent blod från kor kommer kakan även innehålla fullkornsrågmjöl och rättvisemärkt kakao.

– Med Pressbyrån PBX vill vi utforska hållbara vägar till framtidens produkter på språng. Genom samarbetet med Axfoundation vill vi visa hur matsvinn kan omvandlas till en riktigt god fikaprodukt som dessutom har möjlighet att möta ett skriande behov i samhället. Blodbrownien är ett konkret steg på vägen att tillvarata resurser och är precis den typen av innovationer vi vill testa på PBX, säger Linnéa Borgström, HR- och hållbarhetsdirektör på Pressbyrån, i ett pressmeddelande.

Nu kan du köpa blodbrownien i centrala Stockholm

Den nya brownien kommer gå att köpa i Pressbyråns butik på Sveavägen i centrala Stockholm.

– Vi är väldigt glada över att blodbrownien nu finns på Pressbyrån PBX. Efter att ha experimenterat med en rad olika recept har vi skapat en fika som håller hög nivå när det gäller allt från utseende och smak till konsistens – samtidigt som vi tar vara på resurser som annars slängs. Blod är ingen ny råvara, men med produkter som passar dagens matvanor kan vi öka intresset för det som redan finns, säger Sofia Lundvall, kock och sensoriker på Axfoundation, i ett pressmeddelande.

