I dagarna avslöjade chokladjätten Lindt att de kommer lansera en ny Lindor chokladpralin. Den nya smaken har fått kunderna att jubla!

Lindt har anor redan från år 1845, i den tyskspråkiga delen av Schweiz. Och har varit en självklarhet i många hem sedan dess.

År 1969 lanserade företaget de första Lindor pralinerna, som en exklusiv julprodukt. Men pralinerna blev en succé och efter att julsortimentet togs bort och högtiden var över fick pralinerna stanna.

I dag har originalpralinen med rött papper sällskap av massa olika smaker med andra färger på pappret.

LÄS MER: Det är den enda rätten Melania Trump vägrar äta

Det smakar nya chokladpralinen från Lindt

Annons

I dagarna meddelade chokladjätten att de skulle lansera ytterligare en helt ny smak på sina Lindor-kulor. På Instagram avslöjade chokladjätten endast hur pappret på pralinerna skulle se ut och bad följarna att gissa.

Pappret som skiftade i blå-lila, fick många att gissa på smaker som viol, blåbär, lakrits och svarta vinbär.

Men under tisdagen kunde chokladjätten avslöja att den nya Lindor-pralinen från Lindt skulle ha smaken shortbread.

Chokladjättens nyhet får kunderna att jubla

Annons

Pralinen kommer innehålla den klassiska lena chokladen varvat med kakbitar av shortbread.

På Instagram jublade många över den nya smalen och kommenterade att de gärna hade testat.

"Wow kommer bli en favorit hos mig".

"Måste, måste, måste prova!"

"Yummy".

Annons

"Å HERRRGUUUUD!!!"

"Känns som den kommer bli ännu en favorit här hemma."

Annons

Här kan du köpa nya Lindor-pralinerna från Lindt

Nyheter24 har pratat med Lindt som meddelar att pralinerna kommer säljas även i Sverige, men än så länge bara i deras Retail butiker.

– Än så länge kommer den enbart att finnas till försäljning i våra egna Retail butiker - Lindt Store. Butikerna finns i Mall of Scandinavia i Solna, Väla Centrum i Helsingborg, Emporia i Malmö, Hede Fashion Outlet Kungsbacka i Göteborg och Stockholm Fashion Outlet Barkarby i Järfälla, säger Therese Kristensen presskontakt på Lindt Sverige.

Patrick Faeh, vd för Lindt i Norden, berättar för Nyheter24 att pralinerna kommer säljas i 200 grams askar. i butiikerna, och alltså inte blad pralinerna man kan plocka i lösvikt.