Så är relationen mellan Paow och Alexander Zobel idag: “Ett svin”

Under det senaste året har realitystjärnan och före detta bloggerskan Paulina "Paow" Danielsson flitigt delat med sig av bilder tillsammans med den danska mångmiljonären Alexander Zobel.

Tillsammans bildade de ett riktigt “it-couple” och var till synes oskiljaktiga.

Men efter drygt ett år ihop blev paret osams, när Paow inte blev medbjuden till ett bröllop i Danmark med Alexander. Enligt egen utsago blev hon inte bjuden eftersom hon talat illa om Danmark på sociala medier.

Därefter har Paow träffat en ny flamma på den grekiska partyön Rhodos; bartendern Alexander Wallengren. Huruvida deras romans har fortsatt spira på hemmaplan återstår fortfarande att se, men på bilder på Instagram såg de sannerligen ut att ha det bra tillsammans.

Paow attraheras inte av män: "Jag är ganska avtänd på killar"

Det verkar dock som att turturduvornas flört åtminstone svalnat något, nu när Paulina "Paow" Danielsson återigen är hemma i Sverige. I ett klipp på Youtube berättar hon nämligen att hon inte attraheras av män för närvarande.

– Just nu är jag ganska avtänd på killar, berättar hon i en frågestund på influensern Josefin Ottossons Youtubekanal.

Paow om Alexander Zobel: "Ett svin"

I frågestunden väljer Paulina "Paow" Danielsson också att ta bladet från munnen och tala ut om hur relationen till Alexander Zobel ser ut idag – och det är sannerligen ord och inga visor när realitydrottningen får säga sitt…

– Mitt ex är ett svin, konstaterar hon enkelt.

Paow berättar vidare att deras bråk följdes av fyra dagars tystnad, varpå han dumpade henne via telefon. Efter uppbrottet ska exet inte ha hört av sig en enda gång, enligt Paow.

– Vi har inte pratat en enda gång sen vi gjorde slut, säger hon i klippet.

Paow om kontakten med Alexander Zobel: "Enda gångerna han svarar..."

Paulina "Paow" Danielsson berättar att hon idag ser annorlunda på Alexander Zobel.

– Jag trodde att jag hade hittat "the love of my life", men det hade jag uppenbarligen inte gjort, säger hon och fortsätter:

– Han är inte den personen jag trodde att han var.

Men även om Paulina "Paow" Danielsson inledningsvis hävdar att hon och Alexander Zobel inte alls haft någon kontakt sedan de gjorde slut, så erkänner hon senare i Youtubevideon att de har pratat ibland.

Det har dock varit hon som hört av sig till exet varje gång och inte vice versa – och det är inte heller alla gånger som hon fått kontakt med Alexander.

– Någon gång har jag ringt och varit lite arg på honom. För de enda gångerna han svarar är är när jag är arg.