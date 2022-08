Paows hämnd mot exet: “Sa att det var droger där”

Realitystjärnan Paulina "Paow" Danielssons kärleksliv har minst sagt varit turbulent de senaste månaderna.

Det var i juni som det tog slut mellan Paow och expojkvännen Alexander Zobel, efter drygt ett års förhållande. Paret hade blivit oense när Alexander åkt på ett bröllop i Danmark, som Paow inte blev medbjuden till för att hon pratat illa om landet, enligt henne själv.

Därefter ska Alexander ha avslutat relationen på telefon, efter fyra dagars tystnad. Här kan du läsa mer om Paows uppbrott från Alexander Zobel.

Det här är Paows nya flört på Rhodos

Men Paow verkar inte ha sörjt det avslutet alltför länge. Kort efter uppbrottet begav sig Paow till Rhodos på festresa.

Väl på partyön dök hon flitigt upp på bild med bartendern Alexander Wallengren, som jobbar på Pepes Bodega. På bilder på Instagram ser de sannerligen ut att uppskatta varandras sällskap, på ett mer än vänskapligt vis.

Huruvida romansen har fortsatt spira på hemmaplan återstår fortfarande att se.

Paow: "Jag var inte så snäll..."

Efter äventyren utomlands är Paow hemma i Sverige igen – och gästar nu vännen och influensern Josefin Ottossons Youtubekanal.

I det nya klippet kör vännerna en lek som de kallar för “Svara eller svälj”, vilket innebär att de måste svara på följarnas frågor om deras privatliv eller ta en shot med vodka. Och med facit i hand verkar de förutsättningarna sannerligen få profilerna att öppna upp sig och bjuda på både en och annan smaskig detalj.

Foto: Youtube/Josefin Ottosson

En fråga Josefin läser upp lyder: “Vad är det värsta ni har gjort mot ett ex?”, varpå Paow genast brister ut i skratt och utropar:

– Oj!

– Jag var inte så snäll mot mitt ex, berättar hon för tittarna.

Paow om exet: "Han låg med en av mina bästa tjejkompisar"

Paow berättar vidare om killen hon inte varit sitt vänligaste jag mot.

– Jag dumpade honom och han ville ha tillbaka mig.

Men Paow tyckte inte heller att hennes ex var särskilt snäll mot henne heller:

– Sen så låg han med en av mina bästa tjejkompisar – som jag trodde var min kompis då – och sen så bjöd han inte mig på sin nyårsfest.

Paow menar att det var ett oskönt drag av expojkvännen att inte bjuda henne på festen, eftersom de hade samma umgängeskrets och var kompisar med samma människor. Men Paow hängde inte läpp över exkluderingen särskilt länge, utan valde istället att hämnas…

Paows hämnd mot exet: "Sa att det var droger där"

Eftersom en inbjudan uteblev bestämde sig Paow för att sätta käppar i hjulen för expojkvännens nyårsfest:

– Jag ringde dit polisen, så jag stängde ner festen innan tolvslaget, skrattar Paow.

Men vad sa hon då som fick polisen att göra slut på det roliga? Jo, det berättar Paow vidare i klippet:

– Jag ringde och sa att det var droger där.

Historien förtäljer inte vilket ex som Paow valde att hämnas på, men hon menar att det är ett ex som “ingen kommer ihåg” numera. Det verkar alltså som att det i alla fall inte gäller hennes senaste ex Alexander Zobel, som dessutom var den som valde att avsluta förhållande mellan honom och realitystjärnan.