Kendall Jenners Halloween-utklädnad väcker starka reaktioner: "Seriöst, varför?"

En av systrarna i Kardashian/Jenner-klanen, Kendall Jenner, möter nu skarp kritik för sin Halloween-utklädnad. Familjen är kända för att gå riktigt "all in" under denna högtid, men denna gång blev det tyvärr ingen fullträff... I alla fall inte enligt Kendalls följare.

En av Kendalls utstyrslar för Halloween detta år blev en version av "Toy Story" karaktären "Jessie". Kendall har valt att göra Jessie i en mer... Vågad version... Vilket var det som upprörde internet. Folk anser att det är opassande att sexualisera en barnleksak på det sätt som Kendall, enligt hennes följare, gör.

Så här låter det i kommentarsfältet under bilden:

"Varför sexualisera en karaktär som är till för barnen? Seriöst, varför?"

"Nej tack, Kanye hade rätt."

"Min barndom är förstörd"

"Oh så vi sexualiserar barnleksaker nu?"

"Du har förstört filmen"

Kendall Jenner har i skrivande stund inte gett något svar på tal.