Nyheter24 har tidigare rapporterat om influencern Pontus Rasmusson som varit i blåsväder. Influencern har bland annat anklagats för att anspela på sex mot sin unga publik, vilket till slut fick honom borttagen från Youtube.



Hållit sig undan efter omtalad podcasten

Den riktiga stormen mot Pontus Rasmusson tog fart efter att Svenska Dagbladets podcast Blenda gjorde en granskning av honom i början av september. Sedan dess har Pontus Rasmusson hållit sig undan från media trots upprepade förfrågningar, och endast kommenterat drevet mot honom i sina egna kanaler.

Gästade Lilla Aktuellt

Barnidolen gästade Lilla Aktuellt här om dagen och i inslaget fick han frågan om han själv anser det vara problematiskt att hans familjevänliga innehåll varvas med sexuella anspelningar.

– Absolut. Samtidigt är jag en väldigt flörtig person och lägger jag ut en bild där jag ler lite och skickar ett hjärta så betyder inte det mer än att jag är flörtig, säger Pontus Rasmusson.

Efter Lilla Aktuellts intervju med Pontus Rasmusson har kritik rasat in på sociala medier. Många är oerhört upprörda av influencerns uttalande.

Pontus Rasmussons Instagram story

I ett försök att ytterligare förklara sig själv postade influencern en story på sin Instagram med en bild på Elon Musk och hans 24-åriga flickvän.

"Elon Musk är en legend"

Med hänvisning till Elon Musik försöker han rättfärdiga sitt uttalande om att dejta sina unga fans när de växt upp. Barnidolen skriver att Elon Musk är en legend och att han är en stor förebild för honom. Därefter skriver han:

– Många borde se helheten och inte misstolka det som sägs! Men jag är inte här för att döma någon för "Only God Can Judge You" som Justin Bieber säger.

Foto: Pontus Rasmusson/Instagram

Därefter la han även ut en skärmdump på statistik på vilka åldersgrupper som är inne på hans Instagram. Enligt den statistiken är de primära åldersgrupperna 18-34.