Amy Deasismont berättar sanningen om ikoniska låten "What's in it for me"

Amy Deasismont både skapar och spelar huvudrollen i Viaplay-serien “Thunder in my heart”. I vår har den andra säsongen av serien premiär, och där kommer vi även se Christina Schollin i rollen som Agnetha.

För Nyheter24 berättar Amy Deasismont att det svåraste under inspelningen av säsong 2 har varit just att ha så många olika roller i produktionen samtidigt.

– Jag tror det som varit mest utmanande har varit att våga kasta sig in i ett ansvar till hundra procent över ett avsnitt i alla led, och även ha ett övergripande ansvar för tonen i hela säsongen. Så det har nog varit att både gå in i skådespeleriet och göra känslomässiga scener, och sen regissera andra. Det är flera olika spår som surrar samtidigt. Det har varit en sjukt stor utmaning.

Både Amy Deasismont och Christina Schollin spelar i "Thunder in my heart" säsong 2. Foto: Stefan Jerrevång/TT

Amy Diamond slog igenom som 12-åring med låten "What's In It For Me"

Amy Deasimont har varit ett stort namn långt innan “Thunder in my heart”. Som 12-åring blev hon känd bland framförallt den yngre delen befolkningen under namnet Amy Diamond, och för många 90-talister blev barnstjärnan en självklar del av uppväxten.

12-åriga Amy Diamond fick en guldskiva för sin singel "What's in it for me". Foto: Patrick Sörquist/TT

I hennes låtkatalog finns bland annat hitsen “Shooting star”, mellolåten “Thank you” och “What’s in it for me”. Den sistnämnde är kanske den mest kända bland barnstjärnans låtar med drygt 13 miljoner strömningar på Spotify. Med vad är egentligen historien bakom den ikoniska låten?

– Jag höll ju på jättemycket med talangtävlingar och sånt när jag var liten. Jag var ju runt och sjöng på massa torg och sånt där. Och sen var det en A&R från ett skivbolag som såg mig i Skövde tror jag. Han skickade först en låt som heter “Shooting Star" till mig, som jag också släppte senare. Sen skickade han även “What’s In It For Me”, och så fick jag spela in den i studio och efter det fick jag ett skivkontrakt, säger Amy Deasismont och fortsätter:

– Jag kände ju att jag hade väntat jättelänge på att jag skulle få jobba med musik, men jag var ju bara 12, så det fick ju ändå väldigt fort. Men jag var väldigt otålig.

Kommer Amy Deasismont släppa musik igen?

De som hoppas att Amy Deasismont ska plocka upp musikbollen igen lär tyvärr behöva vänta ett tag till. Hon väljer nämligen att just nu rikta in sig på filmskapandet.

– Just nu har jag haft så mycket fokus på det här och jag vill verkligen fortsätta med manusförfattandet och regisserandet, så det är mitt fokus framåt. Men jag har ju absolut inte stängt dörren helt. Det är inte så att jag aldrig kommer ta en ton igen, men just nu känns det som att det kommer bli fokus film ganska lång tid framöver tror jag, säger hon till Nyheter24.