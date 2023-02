Christina Schollin om barnförbjudna middagen med Bianca Ingrosso: “Vet inte vad...”

Christina Schollin är en av Sveriges mest kända skådespelerskor som har synts i klassiker så som “Fanny och Alexander” och “Tre kronor”. Schollin har levt stora delar av sitt liv i rampljuset och är en minst sagt folkkär profil.

Christina Schollin spelar i Amy Deasismonts serie

Just nu är Christina Schollin aktuell i den andra säsongen Amy Deasismonts serie “Thunder in my heart”, där hon spelar Agnetha. I en intervju med Nyheter24 berättar hon om den nya rollen.

– De frågade om jag ville träffa Amy, och det ville jag väldigt gärna för jag har ju sett hennes serie förut och tycker jättemycket om den. Och vi träffades och jag fick läsa manus, och efter det var det klart, berättar Schollin och fortsätter:

– Jag tyckte att det var en väldigt spännande utmaning att göra den här tokiga Agnetha som är en bohem. Jag tycker om att göra lite udda karaktärer och det tyckte jag att hon var.

Foto: Viaplay Sverige/Johan Paulin

Christina Schollin spelade i "Macbeth" på Dramaten

Förutom en gedigen skådespelarkarriär i bagaget har Christina Schollin även synts i realityprogrammet “Wahlgrens värld”, tillsammans med dottern Pernilla Wahlgren och barnbarnet Bianca Ingrosso.

I realityprogrammet fick tittarna bland annat följa med när Christina Schollin gjorde rollen som drottningen i ”Macbeth” på Dramaten.

Foto: Stella Pictures

Bianca Ingrosso om middagen med släkten: "Kan inte spela in"

Familjen Wahlgren Ingrosso är som bekant en minst sagt tajt släkt, som inte sällan hittar på alla möjliga galna upptåg tillsammans. De umgås ofta och tätt, och verkar onekligen ha väldigt kul i varandras sällskap.

Christina Schollin och hennes make Hans Wahlgren spenderar stora delar av året i Nerja, Spanien, men när de är på svensk mark är det på Norra Lagnö som de håller till i. Nyligen åt stora delar av klanen Wahlgren Ingrosso söndagsmiddag tillsammans i det idylliska röda huset som blivit en samlingsplats för familjen.

På plats var givetvis Christina och Hans, men även Pernilla Wahlgren, Linus Wahlgren, Niclas Wahlgren, Bianca Ingrosso och Benjamin Ingrosso.

Och barnbarnet Bianca Ingrosso passade på att dokumentera den fartfyllda middagen på Instagram-story. Men det var inte allt som var lämpligt nog att lägga upp på sociala medier…

Bianca dokumenterade delar av middagen. Foto: Skärmavbild/Instagram/Bianca Ingrosso

“Jag kan inte spela in någonting här eftersom de säger för många “fucked up” grejer.”, skrev Bianca Ingrosso.

Christina Schollins svar om söndagsmiddagen: "Det är de som..."

Vad kan ha sagts på middagen, som var för barnförbjudet att filma? Nyheter24 passade på att fråga värdinnan Christina Schollin. Kan det vara så att det är Christina och maken Hans som är för explicita för att läggas ut på Biancas sociala medier? Enligt Christina Schollin är så inte fallet, utan hon menar att det kan vara de andra i sällskapet som är de skyldiga.

– Det tycker jag absolut inte att vi är. Det är de som är det! Jag vet inte vad hon menar med det, säger Christina med ett skratt.

Vill du höra mer om Christinas fartfyllda liv? Kolla på videon i spelaren ovan!