Christian Bauers beteende mot Pernilla Wahlgren får följarna att reagera: "Varningsklockor"

Under den nya säsongen av Wahlgrens Värld har vi fått följa med Pernilla Wahlgren, 55, och hennes kärleksrelation med Christian Bauer, 57. Under vintern 2021 träffades paret och har sedan dess hunnit bli både kära och sambos. Han har nämligen flyttat in med Pernilla i hennes nybyggda hus på Lidingö, Stockholm.

Under gårdagens avsnitt av realityserien fick tv-tittarna följa med Pernilla och Christian på en båttur ut till Sandhamn. Solen sken, vattnet glittrade och paret förberedde sig på att lämna hamnen för att hälsa på Sofia Wistam, 56, och hennes man Magnus Wistam, 54.

Följarna reagerar starkt på Christians beteende

Men under förberedelserna för att åka från bryggan så blir det turbulent mellan paret. De börjar nämligen argumentera och tjafsa på båten om hur man beter sig som kapten. Pernilla är skämtsam och tar allt med en nypa salt, medan Christian ser allvaret i att köra en båt.

När Pernilla la ut ett litet filmklipp från händelserna på båten reagerade följarna starkt i Pernillas kommentarsfält.



Följarnas kritiserar Christian i kommentarerna. Bildkälla: Instagram

Följarna är kritiska mot hur Christian beter sig mot Pernilla och ifrågasätter varför Pernilla är tillsammans med en sådan människa. Pernilla svarade till och med på några av kommentarerna.

Pernilla håller inte med följarna med de starka åsikterna. Bildkälla: Instagram

Pernilla ser humorn i det hela och upplever tjafset som något roligt, vilket även många av hennes följare håller med om.