Tv-profilen och journalisten Katarina "Kattis" Ahlström har under flera år varit en stadig pelare i tv-rutan för svenska folket. Sedan 1992 när hon var med i underhållningsprogrammet “7–9” tillsammans med Claes Åkeson har hon bjudit på sin roll som programledare.

Sedan premiären 2020 har Kattis varit programledare för frågesportprogrammet “Muren”. Programmet går ut på att två tävlingsdeltagare tävlar mot en panel bestående av fem kända personer med olika expertområden.

Kattis Ahlström blev programledare för Muren 2020. Bildkälla: Bo Håkansson/SVT

Hur gammal är Kattis Ahlström?

Kattis Ahlström är född den 9 juni 1966 i Annedal, Göteborg. Detta betyder att profilen fyller 57 år under sommaren 2023.

Var är Kattis Ahlström uppvuxen?

Kattis Ahlström växte upp i Lund, Skåne, tillsammans med sin familj och sin syster Gabriella och lillebror Fredrik. Hon studerade både i grundskolan och på ett gymnasium där men flyttade sedan till Stockholm.

– Även om jag älskar staden så det blev för litet, så jag flyttade till Stockholm. Behövde lyfta blicken, vidga mina vyer lite, har Kattis berättat tidigare för Hänt.

Kattis Ahlström 1995. Bildkälla: Bertil Ericson

Vem är Kattis Alström partner - har hon varit tillsammans med Niklas Strömstedt?

Kattis Ahlström har genom åren varit tillsammans med några män och en av dem har ett välkänt ansikte. Hon har varit tillsammans med scenografen Johan Killgren, som hon dessutom har två barn med och barnkirurgen Magnus Larsson vid 2010. Med Magnus var hon dessutom förlovad men 2014 berättade Kattis att förlovningen var bruten.

Kattis Ahlström tillsammans med Johan Killgren 2000. Bildkälla: Anders Wiklund/TT

Under 2000-talet blev Kattis tillsammans med artisten Niklas Strömstedt. Paret träffades under produktionsbolaget Mastiffs premiärfest och där började kärlek flöda. Kattis och Niklas var tillsammans under fem år och var dessutom förlovade.



Kattis Ahlström under Radiopriset 2002. Bildkälla: Anna Hållams/TT

2017 pekades civilingenjören Johan Klevhag ut som Kattis nya kärlek.



Vad heter Kattis Ahlström barn?

Katis Ahlström har två barn som heter Love, som är född 1997 och Ebba, som är född 1996.

I en intervju med Hänt berättade Kattis om hur naturligt det kändes för henne att bli mamma.

– För mig var det väldigt naturligt det där med barn. Och att kunna känna så mycket ren kärlek var också något som var överväldigande. De fick hänga med mycket, vara en del i mitt liv, mitt sammanhang.

Den 13 april 2023 blev dessutom Kattis mormor för första gången då Ebba fick en son.

Kattis Ahlström skulle ta över efter Skavlan – Varför blev det Carina Bergfeldt?

Enligt Jan-Olov Andersson, krönikör på Aftonbladet, var det tänkt att Kattis Ahlström skulle ta över Fredrik Skavlans talkshow. Men istället var det Carina Bergfeldt som fick i uppdrag att leda talkshowen Bergfeldt.

Jan-Olov Andersson tillsammans med Nicole Nia. Bildkälla: Jari Kantola/Stella Pictures

Jan-Olov skrev en krönika om situationen och ifrågasatte varför det blev Carina, hans tidigare kollega på Aftonbladet, som tog över.

"Enligt vad jag hört från säkra källor fanns det långt gångna planer på att just hon skulle ha fått göra den talkshow som skulle ersätta ”Skavlan” när det slutade efter 25 säsonger i december 2021. Det utvecklades och var ganska långt gånget."

Carina Bergfeldts talkshow hade premiär under 2021. Bildkälla: Jari Kantola/Stella Pictures

Krönikören förklarar att det handlade om att ledningen förändrades vilket ändrade förutsättningarna för Kattis.



"Men så blev det ny nöjeschef Anton Glanzelius och Fredrik Skavlan själv, vars bolag Monkberry producerar talkshowen, lär ha tyckt annorlunda. Och så fick vi Bergfeldt."

Han avslutar med att SVT bör tänka om.

"Nu har hon gjort fyra säsonger. Dags för något nytt. Låt Kattis Ahlström få ta över och göra det program hon egentligen skulle ha gjort!"

Vad heter Kattis Ahlström på Instagram?

Du hittar Kattis Ahlström på Instagram under kontonamnet @kattisahlstrom.