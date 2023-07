Tittarstorm efter Tilde de Paulas dyra klänning: "Magisk"

Tilde de Paula Eby, 50, är just nu aktuell som programledare för den egna talkshowen Tilde på TV4. Programmet direktsänds från Solliden i Stockholm, och blev genast en succé.

I talkshowen så möter Tilde kända gäster, och hittills har vi bland annat sett Felix Herngren, Isabella Löwengrip, Efva Attling, Arvingarna och Tomas Ledin i intervjusoffan.

"Världens roligaste sommarjobb!", skriver Tilde på Instagram om sin talkshow.

Tilde de Paula Eby väljer ofta färgstarka och festliga klänningar. Här på Ellegalan. Bildkälla: Stella Pictures.

Tilde de Paula Eby i rosa klänning från lyxmärket

En sak som flera TV4-profiler har gemensamt är att deras outfits ofta blir omtalade av tittarna. Tidigare har Nyheter24 skrivit om hur Jenny Strömstedts kappa fick tittarna att storma kommentarsfältet med komplimanger som "så kanonsnygg".

Även Kristin Kaspersen blev överröst med frågor när hon intog Let's Dance-studion i en specialdesignad klänning – det kan du läsa mer om här.

Kristin Kaspersen i en specialdesignad klänning av Malena Ekström. Bildkälla: Stella Pictures

Men nu är det alltså Tilde de Paulas vackra klänning som fick tittarna att tappa hakan. I förra veckans sändning från Solliden så bar nämligen Tilde en rosa klänning i crepe, som höll ena axeln bar.

Både kända vänner, tv-tittare och även Tildes make Thomas de Paula Eby hyllade hennes look.

"Magisk klänning, MAGISK", skrev författaren Denise Rudberg.

"Färgen på dig", skrev tv-kollegan Malin Gramer.

Tilde de Paulas klänning hyllades av tittarna. Bildkälla: Instagrams kommentarsfält

Så mycket kostar en klänning från lyxmärket Safiyaa

Andra följare var väldigt nyfikna på varifrån Tildes klänning kom ifrån – och det valde faktiskt hennes stylist Sebastian Hammarberg att svara på.

Sebastian Hammarberg har stylat svenska kändisar som Bianca Ingrosso, Kenza Zouiten, Johanna Nordström, Loreen och Hanna Schönberg. Och så Tilde då!

Sebastian berättar att klänningen kommer från märket Safiyaa. Det extremt exklusiva märket Safiyaa grundades i London år 2011 av Daniela Karnuts.

Bland superstjärnorna som bär märket finns bland andra Jennifer Lopez, Kate Winslet och Meghan Markle. Men smakar det så kostar det – klänningarna från Safiyaa kostar från cirka 10 000 kronor och uppåt.

Meghan Markle i en klänning från Safiyaa år 2018. Bildkälla: Stella Pictures

Den dyraste vi hittar till försäljning just nu är modellen Arielle Beverly silk chiffon gown som går loss på 47 000 kronor...

Just den modellen som Tilde de Paula bar under sin talkshow heter One-shoulder crêpe midi dress, och just nu är den på rea. Vilket inte betyder några Ullared-priser direkt.

På sajten Mytheresa är klänningen nedsatt från 10 876 kronor till 7 600 kronor