Zara Larsson topless på Ibiza – gör stan i "nakenklänning"

Sångerskan Zara Larsson, 25, är idag en av Sveriges största artister. Hon har över 8 miljoner följare på Instagram, och där får fansen följa med i hennes intensiva liv med spelningar, resor och turnéer.

Zara var bara 10 år gammal när hon vann "Talang" år 2008, och sedan dess har det hänt en hel del i sångerskans liv.

Med låtar som "Lush life", "Words", "Can't tame her" och "Never forget you" har Zara minst sagt blivit en världsartist att räkna med.

Zara Larsson är en svensk popexport att räkna med. Bildkälla: Stella Pictures.

Tidigare i juli så gästades Allsång på Skansen av Zara, och självklart såg hon till att göra kvällen mer än minnesvärd. Mitt under en låt riktade hon nämligen en känga till ett svenskt fotbollslag.

Zara Larsson topless på Ibiza

Zara Larsson befinner sig i skrivande stund på partyön Ibiza, och med på resan är Zaras pojkvän Lamin Holmén.

Zara Larsson. Bildkälla: Stella Pictures.

Paret har hunnit med både bad och mys, av Zaras bilder att döma. På Instagram delar Zara med sig av flera foton från resan, och på två bilder visar Zara sin outfit som hon bar tidigare i veckan – en genomskinlig svart nätklänning, som hon poserar i vid hotellets pool.

Zara Larsson om sina nakenbilder: "Okej, lyssna..."

Zara Larsson vid hotellets pool. Bildkälla: Stella Pictures.

Zara bar trosor, men skippade bh i den genomskinliga klänningen. I kommentarsfältet på Instagram så hyllas Zaras coola look av följarna.

Zara Larsson i en trendig nakenklänning. Bildkälla: Stella Pictures.

