Zara Larsson ber om ursäkt efter kritiserat inlägg om Palestina

Tidigare i oktober publicerade artisten Zara Larsson en händelse på Instagram där hon skrev: "Oh so it's stand with Ukraine when Russia invades but not Palesti-". Uttalandet splittrade följarna vilket du kan läsa mer om här.

Stödjer oskyldiga civila

Nu har artisten gått ut på Instagram och bett om förlåtelse och förtydligat att hon inte stödjer någon form av terrorism, vilket fans hade anklagat henne för. I händelsen tydliggör hon att de hon syftade på var oskyldiga civila som drabbats av Israel-Palestinakonflikten.