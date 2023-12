Pernilla Wahlgren, 55, och Christian Bauer, 57, blev man och hustru den 2 december 2023.

I Lidingö kyrka så ägde den lilla och intima ceremonin rum. På plats på det ljuvliga vinterbröllopet för att bevittna Christian och Pernilla lova varandra evig trohet så fanns den närmsta familjen och vännerna.

Bland annat såg vi Pernillas mamma Christina Schollin och pappa Hans Wahlgren, Pernillas bröder Linus, Niclas och Peter Wahlgren, och så var ju givetvis Pernillas barn i "vimlet".

Pernilla Wahlgren och Christian Bauer gifte sig den 2 december 2023. Bildkälla: Stella Pictures.

Pernilla Wahlgren och Christian Bauer höll ett litet och intimt bröllop. Bildkälla: Stella Pictures.

Pernilla Wahlgren och Christian Bauer strålade på sin stora dag. Bildkälla: Stella Pictures.

"So this just happened", skrev Pernilla på sin Instagram och delade med sig av bilder från ceremonin.

I kommentarsfältet så har hon och Bauer blivit överrösta av lyckönskningar från kända vänner som Casper Janebrink, Izabella Scorupco, Carolina Gynning, Carina Bergfeldt, Malin Berghagen, Margaux Dietz och Johanna Lind Bagge.

Pernilla Wahlgrens bröllopsklänning

Till sitt vinterbröllop hade Pernilla valt en bröllopsklänning från det brittiska märket Needle & Thread, som grundades år 2013 av Hannah Coffin. Märkets kläder är enligt dom själva inspirerade av klassiska engelska trädgårdar, vintagetyger, delikata blommor och antika mönster.

– Jag har aldrig designat och tänkt på bara en kvinna. Istället vill jag göra tidlösa kläder för riktiga kvinnor över hela världen. Från början så handlar det om att jag alltid har velat få kvinnor att känna sig vackra, säger Coffin i ett uttalande på märkets hemsida.

Flera internationella kungligheter och kändisar har genom åren burit kläder från Needle & Thread. Bland annat har Paris Hilton, Kate Middleton och Olivia Rodrigo synts i kläder från märket.

Kate Middleton i röd klänning från Needle & Thread. Bildkälla: Instagram/princeandprincessofwales

Paris Hilton är även hon ett stort fan av märket. Bildkälla: Instagram/parishilton

En annan stjärna som var oerhört vacker i sin klänning från Needle & Thread var just Pernilla Wahlgren.

Den glittrande, krämvita klänningen som hon bar är av modellen Vivian V-Neck Gown och är en riktigt klassisk tylldröm prydd av små paljetter i ett polkaprick-mönster.

Pernilla Wahlgren och Christian Bauer växlar ringar. Bildkälla: Stella Pictures.

Nu är ni man och hustru! Bildkälla: Stella Pictures.

Vinterbröllop för Pernilla Wahlgren och Christian Bauer. Bildkälla: Stella Pictures. Så fint! Bildkälla: Stella Pictures.

Så vad kostade Pernillas otroliga bröllopsklänning då? Jo, den ligger just nu ute till försäljning på hemsidan och med dagens valutakurs så kostar Pernillas bröllopsklänning 8 784 kronor.

Värt varenda öre!