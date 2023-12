Pernilla Wahlgren och Christian Bauer har gift sig: "Top notch"

I slutet av maj 2021 så avslöjade Pernilla Wahlgren att hon träffat Christian Bauer, från Stockholmsförorten Åkersberga. Han jobbar som jobbar som sälj och marknadsansvarig på ett företag.

Sedan 2021 har Christian synts mer och mer och man har fått lära känna honom mer under höstens säsong av realityserien "Wahlgrens värld".

Under höstens säsong av serien har vi fått se paret åka runt mellan olika stränder och slott, medan de planerade sitt bröllop.

Men nu har det alltså hänt. Artisten och realityprofilen Pernilla Wahlgren har gift sig med Christian Bauer.

Det bråkar Pernilla Wahlgren och Christian Bauer alltid om: "Blir irriterad"

Pernilla och Christian har gift sig

Under onsdagseftermiddagen lade Pernilla ut ett bildspel på henne och maken och skrev: "So this just happened….!".

På bilderna ser man paret byta ringar i Lidingö kyrka och sedan posera utanför tillsammans. Enligt Pernillas Instagraminlägg ska de ha gift sig den 2 december 2023. På vigseln befann sig den närmsta familjen av Pernillas bilder att döma.

Nyheter24 har sökt Pernilla Wahlgren för en kommentar.

Bodde på Grand hotel

Den 3 december, alltså dagen efter Pernilla och Christian gift sig i Lidingö kyrka, lade Christian ut att det nygifta paret befann sig på lyxhotellet Grand Hotel i Stockholm.

Under Instagramvideon skev han: "Total TOP notch boende på @grandhotelstockholm med min älskade….".

Han harr även använt hashtaggsen "kärlekenärstörstavallt" och "alltdetvackraframföross". Den sistnämnda hashtaggen är även en rad i Benjamin Ingrossos populära låt "Allt det vackra".

Gratulationerna haglar in

Gratulationerna haglar in på Pernillas Instagraminlägg. Bland annat så har Daniel Paris, Camilla Läckberg och Margaux Dietz önskat paret all lycka och gratulerat dem till kärleken.

"Åh gud GRATTIS från djupet av mitt hjärta. Ni är bäst! Länge leve kärleken!!!".

"Blir så glad av att se det här. grattis grattis grattis".

"Grattis!!!!".