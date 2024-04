Rickard Olsson före och efter hårda träningen: "Har sexpack"

Rickard Olsson har varit programledare för bland annat Melodifestivalen, Söndagsöppet, Bingolotto och Nyhetsmorgon i TV4. De lite yngre tittarna minns honom nog som programledare för Wild Kids.

Den senaste tiden har Rickard även synts i Jeopardy på Kanal 5. Programmet leds av Mikael Tornving – och det är inte första gången deras vägar korsas. I fjol var Rickard nämligen en av deltagarna i Kompani Svan, där Tornving och Gunde Svan drillade svenskar kändisar i riktigt hård militärträning.

Rickard höll dessvärre inte hela vägen till final då han förlorade en tävling som gick ut på att hålla ett automatvapen med utsträckta armar. Olsson var först med att ge upp och fick packa ihop sina saker och lämna Kompani Svan.

Rickard Olsson och Nemo Hedén i Kompani Svan. Bildkälla: Discovery+

Rickard Olsson som nyligen fyllde 57 år är inte främmande för tuffa utmaningar. Innan han var med i Kompani Svan så körde han år 2019 det välkända träningsprogrammet 16 weeks of Hell. Det innebär bland annat två träningspass om dagen och ett hårt kostschema.

Nu fem år senare så tar sig Rickard an en ny träningsutmaning i form av programmet Rivstart. Programmet sträcker sig över fem veckor, och deltagaren ska gå powerwalks, träna på gym och gå på periodisk fasta.

Rickard Olsson har kört programmet Rivstart

Den som följer Rickard på Instagram har nog inte kunnat missa att hans flöde den senaste tiden har bestått av en del bilder från gymmet.

Hur kom det sig att du hoppade på Rivstart-programmet?

– Jag gjorde ju 16 weeks of hell med ett otroligt resultat. Det är ett fantastiskt program. Men nu kände jag att jag har redskapen för att komma i form men behövde ett sammanhang för att motivera mig och då kom Rivstart perfekt. Jag har med åldern lärt mig att älska struktur och scheman. Det är rakaste vägen till resultat. Som Arnold Schwarzenegger säger, "You can have results or you can have excuses, you can't have both". Med Rivstart blir det väldigt tydligt, säger Rickard till Nyheter24.

Rickard Olsson finner inspiration hos actionstjärnan Arnold Schwarzenegger. Bildkälla: Stella Pictures.

För Nyheter24 berättar Rickard att träningen har gått enligt plan. Hans mål är att bli tight, energirik och "som ett kärnkraftverk". Något som har lyckats. Adrenalinet och serotoninet flödar.

– Träning är ju världens bästa anti-depressiva. Det som var jobbigast var väl hela logistiken med att planera in allt så matlådorna var på plats, att det fanns tid till gymmet och att jag hade tillräckligt med kvarg och kyckling. Men. Powerwalksen är ju enkla, det är bara att gå upp 45 minuter tidigare än vanligt, säger Rickard Olsson till Nyheter24.

Rickard Olsson. Bildkälla: Noella Johansson/TT Bild

Rickard Olsson: "Jag vill åldras i en stark kropp"

Entreprenören Kim Kardashian har i en intervju med tidningen Poosh berättat om ett av sina lifehacks för att faktiskt komma iväg och träna.

– En vanlig dag vaknar jag 5:45 och drar och tränar 06. Jag lägger fram träningskläderna dagen innan och håller det basic genom att ha på mig samma saker hela tiden, sa hon då.

Kim Kardashian och Rickard Olsson har samma knep för att komma iväg till träningen. Bildkälla: Evan Agostini/AP/TT Bild

Och Rickard Olsson – han kör på samma strategi som Kim.

– Ha kläderna redo nedanför sängen, inte tänka bara dra på sig och dra iväg. Efter någon kilometer tänker man, hur hamnade jag här?

Själva Rivstarts-programmet är över för Rickard, men de nya rutinerna har han kvar i vardagen. Däremot är han inte riktigt lika hård mot sig själv. Han använder sig fortfarande av periodisk fasta och går powerwalks varje dag. Utöver det så tränar han på gymmet 50 minuter om dagen.

– Enkelt, säger Rickard Olsson till Nyheter24.

Rickard Olsson. Bildkälla:

Efter att Rickard avslutat Rivstart-programmet där det både varit hård träning och striktare kost så såg han ändå till att unna sig något.

– Nu efter programmet äter jag allt. Det gjorde att jag direkt efter att programmet var slut råkade vara i kebabens huvudstad Berlin och det gick ner en och annan kebab och bira, säger han till Nyheter24.

Vad är ditt mål med träningen?

– Målet är att må bra, bli stark och glad. Och jag vill åldras i en stark kropp, också lite fåfänga också. Det tog Peter Siepen 60 år att se ut som Peter Siepen men det går att nosa honom i nacken redan efter 5 veckor, haha, säger Rickard till Nyheter24.

Peter Siepen, 61, visar gärna sitt sexpack på röda mattan. Bildkälla: Stella Pictures.

Rickard Olsson ska springa New York Marathon med dottern Asta

Den 3 november 2024 går New York Marathon av stapeln. Det är världens största marathon, och lockar varje år över 50 000 motionärer.

New York City Marathon i november 2023. Här springer de tävlande i Brooklyn. Bildkälla: AP Photo/Jeenah Moon/TT Bild

Loppet sträcker sig över New Yorks "five bouroghs" – Manhattan, Brooklyn, Queens, Staten Island och Bronx. Startavgiften ligger kring 4 000 kronor, och kampen om platserna är tuff. Men Rickard har lyckats knipa två platser, och i vinter åker han tillsammans med dottern Asta Olsson, 21, till "äpplet" för att springa New York Marathon.

Rickard har faktiskt sprungit New York Marathon en gång tidigare – men det var för 10 år sedan. Då var han enligt egen utsago inte alls tränad för varken den sträckan eller den hårda betongen. Men det ska han vara den här gången, förklarar han för Nyheter24.

Rickard Olsson och dottern Asta ska springa New York Marathon i vinter. Bildkälla: Stella Pictures.

– Min dotter Asta sa att hon ville springa New York Marathon och då kände jag att jag var tvungen att uppfylla hennes önskan. Som tur var jag fick tag i två startplatser genom Springtime. Nu har vi gjort konditionstest på Aktivitus i Solna, har varsitt löparprogram som vi ska följa för att vara redo och starka inför starten i november. Det ska bli en sån härlig grej att göra tillsammans pappa-dotter också, säger han till Nyheter24.

Men några före och efter-bilder bjuder inte Rickard Olsson på.

– HAHA! Nä, det blir så fånigt med en 57-åring man som poserar före och efter…. Men jag har sexpack och badringen är borta, skriver Rickard Olsson skämtsamt till Nyheter24.