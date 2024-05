Sista bilden på Måns Zelmerlöw och Ciara – på lyxhotellet

Äktenskapet mellan Måns Zelmerlöw, 37, och Ciara Janson, 37, tycks vara i gungning. Det började med att Nessa Elie, som driver skvallerkontot Exonphspoilerse, la ut en bild där hon skrev och frågade "Nån som vet vad som hänt mellan Måns Z och hans fru? hihihihihihi".

Kort efter så kunde Nyheter24 avslöja att Ciara tagit steget och avföljt sin make. Detta samtidigt som Måns fortfarande följer Ciara. Utöver det så var det flera märkliga detaljer som pekade på att det kan vara en fnurra på tråden.

Ciara har avföljt Måns Zelmerlöw. Bildkälla: Instagram

Måns följer fortfarande Ciara. Bildkälla: Instagram

Ciara har bland annat fyllt år och mors dag har också passerat - utan att Måns uppmärksammat det på något sätt. Vilket han gjort tidigare år, då han åtminstone uppvaktat henne med inlägg på sociala medier.

Ciara Janson och Måns Zelmerlöw. Bildkälla: Stella Pictures.

När deras son nyligen fyllde år så la de bägge ut bilder på sonen – men skrev inte ett ord om varandra. De taggade inte heller varandra i någon av bilderna.

Ciara har de senaste dagarna lagt ut flera bilder med små detaljer som kanske tyder på att något inte står helt rätt till. Bland annat med texten "Och andas" och en bild på en speciell bok om just kärlek och relationer. Ciara avslöjade dessutom vad det stod på en handskriven lapp som hon fick av en person som vi gissar betyder mycket i hennes liv.

LÄS MER: Ciaras syrliga pik mot Måns – detaljen i bilden

Sista bilden på Måns Zelmerlöw och Ciara Janson – firade på Petter Stordalens lyxhotell

Men innan Ciara valde att avfölja Måns så tycktes relationen nyligen vara frid och fröjd. Så sent som den 20 mars – för bara drygt två månader sedan – så syntes Måns och Ciara på Petter Stordalens lyxhotell At Six i centrala Stockholm.

Ciara är förutom skådespelerska även konstnär, och just den här kvällen hade hon vernissage på på det kändistäta hotellet. Kändisfrisören Marwan "Marre" Hitti, som driver salongen Bangs by Marre, var på plats – och på Instagram delade han med sig av en bild på sig själv tillsammans med Måns som pussade Ciara på kinden.

"Så vackra verk och tack för en fantastisk kväll", skrev han bland annat till bilden.

Frisören Marre, Måns Zelmerlöw och Ciara Janson för två månader sedan dess. Sedan dess tycks något ha hänt mellan Måns och Ciara. Bildkälla: Instagram/bangsbymarre