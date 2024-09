Influencern Lovisa "Lojsan" Wallin, 30, har många strängar på sin lyra.

Tillsammans med sambon Buster Reuterswärd, 33, har hon tre barn: Todd, Tintin och Ted.

Hon är en av Sveriges största influencers med över 370 000 följare på Instagram och driver podcasten Måndagsvibe ihop med influencerkollegan Hanna Friberg, 29.

Lojsan Wallin är känd för dyra fester

Men Lojsan är inte bara känd för sitt innehåll i sociala medier – genom åren har hon även skapat rubriker för sina storslagna fester, med en prislapp som heter duga.

När hon och Buster styrde ihop ett midsommarfirande för två år sedan gick notan på 7 000 kronor per gäst, vilket fick många följare att reagera.

– Maten på landet, Bullandö, Sandhamn, när Buster betalade drinkbordet ute så kom det ju fram en i personalen och hojtade till om att det fortfarande saknades 30 000 kronor, herregud alltså, sa Lojsan Wallin i Måndagsvibe inför midsommarfirandet året därpå.

Kuvertavgiften täckte bara en bråkdel

Så när det var dags för paret att bjuda in till sin årliga kräftskiva – som de dessutom hintat om skulle bli deras sista på några år – var det många som väntade spänt på vad slutsumman blev.

Det avslöjar Lojsan och Buster nu i sin podcast med samma namn.

– Tidigare år har vi tagit 800 kronor per person i kuvertavgift, och typ backat flera hundratusen. Föregående år var vi 80 personer och vi tog 800 per person, så vi fick in 64 000. Det täckte alltså inte ens golvet till tältet, säger Lojsan i avsnittet.

– Tältet tror jag kostade 115 000, fyller Buster i.

– Nej vet du, det täckte precis maten. Vi hade en faktura för skaldjuren och rörorna på 64 000. Föregående år har kuvertavgiften vi tagit täckt maten eller bandet, bandet betalade vi typ 59 000 för föregående år.

Lojsan Wallin: "Strax under 300 000 kronor"

För att inte gå riktigt lika mycket back i år valde Lojsan och Buster att höja kuvertavgiften till 1 200 kronor per person, vilket gav dem intäkter på 72 000 kronor.

Men inte heller det räckte på långa vägar för att bekosta kalaset.

– Jag tror inte folk fattar, men det är tält, det är mat, det är rörorna, personalen, sprit, det är utblandning, det är bordsuthyrning, det är artister, det är dj:s, vi har köpt is för 12 000, säger Lojsan.

Så, vad landade slutsumman på?

– Tidigare år gick det på typ 380 000, så säg strax under 300 000 i år. Så vi har bantat ner 80 000.

