Erik Videgård: Så kokar du ris på rätt sätt

De flesta av oss har kokat ris fel, i alla fall om man ska tro Erik Videgård.

Han anses i dag vara en av Sveriges kändaste kockar, inte minst för att ha varit en central del av att introducera det asiatiska köket i Sverige.

Videgård har ägt en rad kända krogar i Stockholm, som Halv trappa plus gård, East och Diana.

I höst kommer han även synas i "Kockarnas kamp".

Erik Videgård i Nyhetsmorgon: Så kokar du riset på bästa sätt

Mest känd har han framför allt blivit för sin upprepade medverkan som kock i TV4s Nyhetsmorgon. Det är där han berättar hur han, som en av de främsta kockarna inom det asiatiska köket i Sverige, kokar ris.

– Det här har jag gjort så många gånger och det är helt underbart, säger han i kanalen.

Där visar han tittarna och programledaren Jenny Alversjö har han brukar tillaga sitt ris.

Foto: Skärmdump/TV4 Play.

Videgårds sätt att laga ris på kan användas till basmatiris, jasminris och sushiris.

Så lyder Erik Videgårds risskola

Det första man bör göra är att skölja riset, menar Videgård.

– Börja med att skölja riset för att få bort stärkelsen. Spola av det med kallt vatten och när vattnet rinner klart är det mesta av stärkelsen borta.

Sedan ska riset stå ett tag i vatten.

– Låt riset stå under vatten i minst en halvtimme så att det får tid att svälla. Har man inte tid över innan middagen ska stå på bordet kan man alltid förbereda riset i förväg. Det kan stå under vatten i en bunke i kylen under dagen.

Sedan kommer en brasklapp som de flesta av oss undgått: Strunta i decilitermåttet.

– Man behöver inte använda något decilitermått när man ska mäta upp hur mycket vatten man ska använda för att koka riset. Lägg i stället en hand över riset och häll på vatten tills det täcker fingrarna.

Foto: Skärmdump/TV4 Play.

Sedan gäller det enligt Videgård att "lyssna och lukta".

– Sätt riskastrullen på spisen och sätt på högsta effekt direkt så att det börjar koka. Man behöver inte röra runt eller lyfta på locket. Det kommer inte att fastna i botten. Sänk sedan värmen till en tvåa eller trea på en tiogradig skala när det börjat koka, säger han och fortsätter:

– Låt det stå tills vattnet kokat bort och använd era sinnen. Riset beter sig på olika sätt beroende på hur gammalt det är, så det är bäst att lyssna och lukta – man kan känna när det är klart!

Tillagningen tar emellertid inte slut där.

Man ska slutligen, enligt Videgård, låta riset ånga i kastrullen och under lock i tio minuter.