Vem är Chrippa Berg?

Chrippa Berg är influencer och YouTuber. På Youtube har han över 155 000 följare, och på Instagram följs han av över 165 000 personer. På sociala medier har han blivit känd för sina videos där han öppet berättat om relationsproblem och i flera vloggar har han kritiserat och hamnat i bråk andra stora Youtubers och profiler.

Vad är Chrippa Bergs fullständiga namn?

Chrippa Bergs fullständiga namn är Christofer Tomas Berg.

Chrippa ålder – hur gammal är han?

Christofer Berg föddes den 13 mars 1989, vilket betyder att han just nu är 35 år gammal, men under 2025 så fyller han 36 år.

Chrippa Berg. Bildkälla: Instagram

Chrippa familj – är han bror till Joakim Lundell?

Ja, Chrippa Berg är lillebror till Joakim Lundell och har även syskonen Jakob "Jacke" Berg och Amanda som bägge föddes 1991. Joakim och Chrippa har samma mamma men har inte samma pappa. Christofer Bergs mamma heter Annika och pappan heter Thomas.

Hur många prenumeranter har Chrippa på Youtube?

På YouTube har Chrippa över 155 000 följare.

Är Chrippa misstänkt för ekobrott?

Ja, Chrippa Berg är misstänkt för ekobrott. Det handlar om totalt tre fall av grovt bokföringsbrott, bokföringsbrott, tre fall av grovt skattebrott och även grov näringspenningstvätt.

Enligt Ekobrottsmyndigheten är straffskalan för penningtvättsbrott och näringspenningtvätt fängelse i högst två år.

Chrippa Berg har på sin Instagram själv berättat att han anhölls av polisen, men släpptes dagen därpå. Per december 2024 så hade inget åtal ännu väckts då utredningen fortfarande pågår. Christofer Berg själv har i en kommentar till Expressen sagt att han är oskyldig.

Ekobrottsmyndigheten. Bildkälla: Stina Stjernkvist/TT Bild

Har Chrippa barn?

Ja, Chrippa Berg har barn. Dottern Chloe föddes den 11 september 2020. På Instagram skriver Chrippa ofta om känslorna för dottern.

"Du är trygg hos pappa, kärlek kommer i olika former, du är mitt kött & blod, min uppgift är att se till att du har det bra, Ingen kommer någonsin kunna skada dig. Jag älskar dig till månen & tillbaka", skrev han i fjol till en bild på sig själv och dottern.

Har Chrippa Instagram?

Ja, Chrippa Berg finns på Instagram. Där heter han @christoferberg.



Har Chrippa flickvän?

Chrippa Berg hade tidigare ett uppmärksammat förhållande med Julia Puhakka, och paret fick sin dotter Chloe år 2020. Efter att Chrippa och Julia gick skilda vägar så är han sedan juli 2023 tillsammans med Youtubern Linnea Lundström, 24.

"Jag har en fantastisk dotter, En fantastisk flickvän jag kan dela, skratt, sorg och kärlek med. Kom ihåg livet blir vad man gör det till. Jag ska göra allt för er två!", skrev han på Instagram och flickvännen och dottern.

Chrippa Berg och Linnea. Bildkälla: Instagram/christoferberg

Linnea hyllas ofta på Chrippas sociala medier.

"Denna kvinnan bredvid mig, älskar jag något fruktansvärt. Du är min andra halva, Vi har upplevt så mycket tillsammans. Du är en del av att jag idag kan göra det jag älskar. We ride together we die together", skrev han bland annat till en bild på sig själv med Linnea.