Nöje

Tv-programmen som Bettina tackat nej till: “Glöm det!”

Publicerad: 19 okt. 2025, kl. 17:02
Bettina Buchanan
Bettina Buchanan om deltagande i tv-program. Foto: Pontus Lundahl/TT

Efter deltagandet i årets Paradise Hotel berättar Bettina Buchanan varför vissa förfrågningar om deltagande i program får ett självklart nej: “Jag kommer inte jaga någon jävla kille”.

Linnéa Svensk
Linnéa Svensk,
Reporter
Malva Engstedt
Malva Engstedt,
Reporter

Ämnen:

Paradise Hotel, TV

Bettina Buchanan, 30, är en av deltagarna i årets Paradise Hotel. Men det är långt ifrån det enda tv-program hon fått förfrågan om. I en intervju med Nyheter24 avslöjar hon att det finns flera produktioner som hon tackat nej till, och anledningarna sträcker sig från ekonomiska till personliga. 

– Jag har varit i konversationer med tv-program som man kanske skulle vilja, men som jag tycker till exempel har varit för dåligt betalt. Och sen vissa program som jag kanske först tänkte var någonting slutade som något annat, säger Bettina. 

En tydlig nej tack-situation var när Bettina fick frågan om hon ville söka till Naked Attraction. Hon berättar även att hon fått frågan att vara en av tjejerna i Bachelor i Norge.

– Jag är inte en av 20 tjejer som försöker få en kille. Glöm det! Det är inte så att jag kommer jaga någon jävla kille som ska ge 20 andra tjejer uppmärksamhet. Tack och hej, tro mig, säger Bettina.

LÄS MER: Paradise Hotel 2025: Deltagare, avsnitt och sändningstider

Hemlighetsfull om Paradise Hotel-gaget

När frågan om hur mycket hon själv tjänar på Paradise Hotel vill hon inte avslöja mycket. 

– Alltså jag får tyvärr inte säga det, säger Bettina. 

Men är hon nöjd?

– Ja, svarar hon kort med ett leende. 

