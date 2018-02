20-åriga rapparen och sångaren LIAMOO kommer ikväll att framföra sin låt "Last breath" i Melodifestivalen, ett av Sveriges mest folkkära program.

Att han vann Idol 2016 har de flesta koll på, men vem är egentligen personen bakom artistnamnet i stora bokstäver? Vi uppdaterar dig med lite spännande fakta om artisten så du kan glänsa framför vännerna i TV-soffan.

Varför heter han LIAMOO?



LIAMOO, eller Liam Cacatian Thomassen som han egentligen heter växte upp i Göteborg. Där bor han även idag, närmare bestämt på Guldheden. När han var liten separerade hans föräldrar, och idag bor han med sin mamma och hans storasyster.

Artistnamnet LIAMOO kommer ifrån hans smeknamn Liamoo som han haft sedan grundskolan.



Idol

2016 vann han TV4:s talangtävling Idol. Resan började med att jurymedlemmen Quincy Jones III åkte hem till Liamoo för att höra honom sjunga. Där sjöng artisten bland annat "Ain't no sunshine when she's gone" och fick en solklar guldbiljett direkt till slutaudition.

Kärleken

När det kommer till kärleken har rapparen bara haft en flickvän i sitt liv, men han berättar för Aftonbladet att han träffade en tjej precis innan Idol. Det tog dock slut när han berättade att han skulle vara med i programmet.

Och goda nyheter till er där ute som bara inte får nog av Liamoo: han är fortfarande singel! Och inte nog med det, han har även avslöjat att han skulle kunna dejta ett fan.

För KändisTV berättar även Liamoo att han är en kille som "älskar att mysa". Den perfekta dejten för honom består av mycket mys, men på första dejten tycker han om att gå ut och äta eller något annat lätt.

Debuten i Melodifestivalen

Ikväll gör stjärnan debut i Melodifestivalen med låten "Last breath".

Låten handlar om att inte ta någonting för givet. Oavsett om det är någonting, någon, ens egen tid eller någon annans tid.

Du kan smyglyssna på låten här.

Karriär



Efter Idol har Liamoo hunnit med att släppa flera singlar, bland annat "It ain't easy" och "Burn". Vinnarlåten från Idol, "Playing with fire" har spelats över 6 000 000 gånger på Spotify. Han har även varit på turné runt om i Sverige.

Drömmen för superstjärnan är att få åka på en världsturné, men han har fortfarande en dröm om ett annat yrke än artistkarriären. Liamoo har nämligen länge drömt om att bli skådespelare, och det är ett yrke han fortfarande kan tänka sig.

