Are you the one är programmet där 20 stycken deltagare ska bo tillsammans i ett hus borta i exotiska Thailand. Varenda en av dem har gått igenom psykologitester och intervjuer för att 100% matcha en av de andra deltagarna inne i huset – och i bästa fall hitta kärleken.

Deltagarna ska tävla, dejta och bo tillsammans med ett gemensamt mål: att hitta sin perfekta partner. Och twisten är att ingen vet – vem som matchar vem. Utan det är de som de måsta ta reda på själva.

Om alla deltagare lyckas med sina matchningar i slutet av säsongen delar de på vinstsumman – en miljon kronor.



22-årige Pontus Brodin är en av deltagarna i Are you the one.

Pontus Brodin är den lågmälde hunken från Stockholm. Han är 22 år och jobbar med bildekor.

I en intervju med Nyheter24 hade han ingen vidare lust att berätta så mycket om sig själv, men av det vi fick veta så verkar han vara en tillsynes ödmjuk kille som gillar sol, fest och nya människor – och ogillar pressträffar.

"De ringde upp mig och frågade om jag ville vara med", säger Pontus till Nyheter24:s reporter.

Pontus var även en av dem i programmet som handplockades av produktionen.

Are you the one Sverige har premiär måndag 26 februari kl. 22.00 på TV3, Viafree och Viaplay.