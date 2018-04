Det var på Instagram som Bianca Ingrosso, 23, skulle gratulera sin pojkvän Phillipe Cohen på hans 24-års dag som ägde rum igår, tisdag.

I Biancas kommentarsfält råder det nu en vild debatt. Bildkälla: Instagram.

Bianca bjöd sina 700 000 följare på en bild där paret besöker en strand där de har smort in sig i en brun lera som ska vara bra för hyn.

Men det faktum att det ser ut som att Bianca och Phillipe har målat sig i blackface väcker nu otroligt starka reaktioner i Biancas kommentarsfält, där en hätsk debatt nu pågår och hundratals kommentarer strömmar in.

Många försvarar Bianca och skriver att det ju "bara är lera", medan andra tycker att Bianca borde ta bort bilden som anses som grovt respektlös av många.

Bianca Ingrosso. Bildkälla: Maja Suslin/TT Bild

Några av kommentarerna lyder:

"Du MÅSTE förstå kopplingen med denna bild och blackface? Annars måste du vara helt blind? Bianca är VIT och hennes kropp är målad svart? Dock var det inte med syftet att håna någon men kopplingen finns fortfarande och det måste du se själv".

"Jag tror nog du är medveten om just "blackface" och om jag varit du hade jag därför inte lagt ut denna bild. Just för att det finns en lång historia bakom blackface och för att det finns folk som blir kränkta av bilden (trots att du absolut inte menade så). Om jag var du just nu, hade jag helt enkelt tagit bort bilden, för att förhindra ytterligare debatter och även visa din respekt."

"Jag behöver inte va svart för att förstå att de finns folk där ute som tar åt sig. Sen som sagt de som stör mig är att vita människor ska komma från ingenstans och avgöra vad som är rasistiskt och inte rasistiskt. Och gumman tro mig jag är mer kunnig och woke än vad du någonsin kommer bli".

Bianca Ingrosso och Phillipe Cohen på den omdebatterade bilden. Bildkälla: Instagram

"Asså white people"

"Jag förstår om folk kopplar detta till blackface"

"Blackface thoo"

"Denna bild kommer bli en hatstorm nu"

"Typical svennar. Cringe"

Bianca själv har inte kommenterat bilden mer utan livet verkar ticka på som vanligt för Bianca som kort efter la upp en selfie där hon gjorde promotion för sitt senaste podavsnitt.

