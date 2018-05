22-åriga Mikolas Josef representerar Tjeckien under lördagens Eurovision med låten "Lie to me". Han är inte bara en sångare utan också låtskrivare och musikproducent.

Här är alltid du vill veta om den unga nykomlingen:

Jobbat som modell

Innan Mikolas satsade helhjärtat på musiken jobbade han ett år som modell för en del stora märken. När han tröttnade på det så turnerade han runt i Europa. Som gatumusikant. 2015 släppte han sin första singel och kunde lämna sitt jag som gatumusikant bakom sig, skriver Eurovision tv.

Mikolas Josef har jobbat som modell. Bildkälla: Instagram

Skulle varit med förra året



2017 fick Mikolas förfrågan att vara med i Eurovision med låten "My turn" men tackade nej. Anledningen? Det ska inte ha varit en låt som han tyckte passade honom.

Tävlar med riktigt snuskig låt



I originalversionen av låten "Lie to Me", som han tävlar med i tävlingens final, var riktigt snuskig. Ordet "Fuck" användes så flitigt att han var tvungen att ändra på texten inför finalen.

– Well, i stort sett så fort det blev klart att jag skulle vara med så förstod jag att det skulle bli så: Det är ganska uppenbart. Barn kollar på programmet. Deras mammor kollar på programmet. Jag vill inte bli en dålig förebild, sa han i en intervju med Aftonbladet.

Inte rädd av sig

Under repetitionen inför Eurovision för två veckor sedan skadade Mikolas sig så pass allvarligt att han inte kunde gå.

”Jag kan bekräfta att jag skadade mig under repetitionen och situationen blev värre efter flera timmar. Jag kan inte ens gå nu. Har kommit tillbaka från det första sjukhuset och jag är nu på väg till ett annat”, skrev Mikolas Josef på sitt Instagram-konto.

Mikolas på sjukhus. Bildkälla: Instagram

Men trots att skadan var ganska allvarligt så kommer han ändå göra "backflippen" som skadade honom under repetitionen under det riktiga framträdandet i finalen, skriver Aftonbladet.

Fast läkarna inte tycker det är en bra idé...

Hans Instagram

Ja vi vet att många vill kolla in den.. Så: Här är den.

