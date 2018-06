Efter uppbrottet – här är Paows senaste tatuering

Det var för cirka tre månader sedan som Paulina "Paow"Danielsson och Lancelot Hedman Graaf, 17, avslutade sitt förhållande. Paret träffades i oktober 2017 och som Lancelot nyligen berättade i podden "I sanningens namn" så gick det hela väldigt snabbt.

– Jag och Paulina blev tillsammans väldigt snabbt. Vi träffades i början av oktober och vi båda var säkra redan den 14 oktober att vi ville vara med varandra, hon var min första riktiga kärlek, berättar han.

Pågrund av en händelse en bit in i förhållandet så tappade Lance tilliten till Paow, trots att det enligt honom kanske inte var en så stor grej.

– Jag tror på det Paulina sa, att det inte var en så jättestor grej. Men eftersom jag blev så förälskad så snabbt så tog den minsta lögnen jävligt hårt. Jag var så förälskad att smålögner blev stora, berättar han.

Under parets nykära tid valde Paow att tatuera in Lancelots namn under bröstet, någonting hon överraskade honom med under en vlogg.

Paulina visar upp sitt nya tillskott. "Men gud vad gullig du är älskling", sa Lance när han fick syn på tatueringen.

Lance skämtade först om att tatueringen var felstavad, men det var den som tur var inte. Bildkälla: Youtube

Visar upp senaste tillskottet



Tiden efter uppbrottet har Paow spenderat både hemma och utomlands i goda vänners lag. Hon syns flitigt ute på Stockholms restauranger och klubbar och livet tycks flyta på finfint. Tidigare i veckan valde hon även att skaffa sig en ny tatuering.

Tatueringen lyder "No mans woman", och är skrivet i versaler.

Paow visar upp sin senaste tatuering. Några följare har kommenterat att det saknas ett apostrof, men det är ju bara att tatuera till. Bildkälla: Kattpaow Instagram