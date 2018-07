Här är den dramatiska dokumentären om pojkarna i thailändska grottan

Den 10 juli räddades de tolv thailändska pojkarna och deras tränare från den djupa Tham Luang-grottan i norra Thailand som de hade varit instängda i under 17 dygn.

Nu har Discover producerat dokumentären Mirakelräddningen – Operation Thai Cave Rescue som följer den dramatiska räddningsaktionen på de thailändska pojkarna som engagerade hela världen.

Det var lördagen den 23 juni som tolv pojkar och deras fotbollstränare försvann och deras cyklar hittades i närheten av Tham Luang-grottans öppning. Många blev då oroliga eftersom monsunregnet hade startat och då är det farligt att befinna sig i grottorna.

Måndagen den 25 juni gav dykare sig in i grottan för att leta efter pojkarna. Sökningen pågick tills pojkarna hittades den 2 juli. Mat och värktabletter togs in till pojkarna och evakueringen började den 8 juli.

Räddningsinsatsen pågick under tre dagar. Första dagen räddades fyra pojkar och yttligare fyra pojkar under måndagen. Pojkarnas tränare hade meddelat att han ville lämna grottan sist av alla.

Tredje och sista dagen räddades resten av pojkarna och deras tränare. De fördes till sjukhus för att undersökas.

I sökinsatsen för att hitta dem deltog över 1 000 personer men man kallade även in experter från Australien, Storbritannien, USA, Kina, och Japan.

Det var ett svårt jobb att rädda dem ut ur grottan då vägen ut var trång och delvis vattenfylld. Bildkälla: Dplay

Under räddningsarbetet avled en av de 18 dykare som gått in i grottan. 38-årige Saman Kunna avled av syrebrist när han skulle ta sig ut ur grottan. Dykaren skulle transportera in lufttuber till pojkarna och tränaren men på vägen ut hade han inte tillräckligt med luft själv och blev medvetslös.

Mirakelräddningen – Operation Thai Cave Rescue handlar om den dramatiska räddningsaktionen på de thailändska pojkarna. Bildkälla: Dplay

Dokumentären som har producerats av Discovery har premiär på Kanal 5 tisdagen den 24 juli klockan 21.00 men går att se redan nu på Dplay.



