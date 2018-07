De 12 pojkarna och deras 25-årige tränare som hittades den 2 juli i den thailändska grottan, efter att ha varit där i nio dagar. Men trots att de hittats, kvartstår det hårda och svåra arbetet att rädda dem ut ur grottan då vägen ut är trång och delvis vattenfylld.

Man har även tvingats att påskynda räddningsarbetet eftersom ett monsunregn är på väg in över området, och kommer leda till att vattennivåerna höjs igen.

Men under torsdagskväll kom den sorgliga nyheten att den 38-årige dykaren Saman Kunan avlidit av syrebrist när han skulle ta sig ut ur grottan. Dykaren skulle transportera in lufttuber till pojkarna och deras tränar men på vägen ut hade han inte tillräckligt med luft och blev medvetslös, skriver The Sun.

Hans kollegor försökte rädda hans liv, men det gick inte att rädda. Kunan var tidigare anställd vid specialförband och kom till grottan för att hjälpa till frivilligt.

Samans kista transporteras från flygplatsen. Bild: TT

Begravningen betalas av kungahuset

Samans kropp kommer att flygas till hans hemstad Roi Et för att sedermera begravas. En begravning som den thailändska kungen Maha Vajiralonkorn har annonserat att kungahuset kommer att betala, skriver The Sun.

"Vi kommer att slutföra uppdraget"



På morgonen den 6:e juli så släppte Samans dykarkollegor detta meddelande:

"Saman lämnade oss när han arbetade som dykare och vid en tid då alla dykare slog samman för att slutföra ett uppdrag. Hans uppoffring och beslutsamhet kommer alltid att finnas med andra dykare."

"Vila i frid och vi kommer att slutföra uppdraget, precis som du hade velat."

Det här är vad som hänt



Den 23 juni begav sig det thailändska fotbollslaget på 12 pojkar och deras tränare in i Tham Luang Nan Non-grottan. Men grottans ingångar blockerades av ett monsunregn och de blev instängda i grottan. Efter nio dagar i grottan hittades dem, den 2 juli, men på grund av vattennivåerna i grottan kunde man inte få ut dem.

Sökinsatsen i grottan. Bildkälla: Tham Luang Rescue Operation Center/TT

Snart har det gått två veckor och man har jobbat med flera alternativa räddningsmetoder. Det har pratats om att man ska vänta på att vattennivåerna sjunker, något som kan ta upp till fyra månader.

Men man jobbar nu med att pumpa ut så mycket vatten man kan, för att kunna dyka ut med pojkarna när vattennivån blivit lägre. Pojkarna kan inte simma, och under gårdagen ska de ha fått börja träna att dyka. Men tre av de 13 i grottans hälsotillstånd har visat sig inte vara bra nog för att de ska kunna orka ta sig ut själv.

