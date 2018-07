Peder Fredricson vann Jerringpriset för andra året i rad på idrottsgalan 2018. Och kritiken lät sig inte vänta utan kom från flera håll som alla ansåg att han inte var en värdig vinnare, något som SVT har rapporterat om tidigare.



Men det går inte att ta ifrån Peder Fredricson att han faktiskt är en av världens bästa tävlingsryttare. Under EM i Göteborg 2017 tog Fredricson guld i banhoppning och samma år vann han silver vid OS i Rio de Janeiro.

Och i sitt sommarprat drar Peder in oss i en obehaglig och sorglig historia från sin uppväxt direkt i inledningen.

— Först runt eken vinner ropar min bror Jens och så sätter vi av i full galopp. Jag hör ponnyns andetag, hör hovarna dundra under mig och jag känner mig oslagbar. Just den här gången har jag tänkt ut en ny strategi för att försöka vinna över min bror. När vi rundar den stora eken prejar jag in honom under några hängande grenar för att han ska tappa fart, men det går snett, berättar Peder Fredricson i sommar i P1.

— Jens tappar istället balansen och ramlar av. Ponnyn skenar iväg och fastnar till slut i ett taggtrådsstängsel. Ju mer ponnyn försöker att komma loss desto mer trasslar hon in sig och eftersom jag inte hittar vägen hem kastar sig Jens upp på min ponny och galopperar hem efter hjälp.

Peders berättelse fortsätter ner i ett mörk som både berör och får oss lyssnare att känna medlidande. Ett medlidande för ett barn som ensam sitter och försöker att lugna en döende ponny.

— Jag är ensam kvar och Myran som ponny heter har nu trasslat in sig så mycket att hon ligger ner. Omvirad av taggtråd som skär in i henne överallt. Jag sätter mig ner bredvid hennes huvud för att försöka lugna henne. Jag ser paniken i hennes ögon och tänker på vad morfar har lärt mig. Om jag tappar kontrollen nu kanske hon också blir orolig och börjar slåss mot taggtråden. Jag pratar lugnt med henne medan blodet pulserar ner på marken under oss. Jag är fem år och det känns som en evighet innan hjälpen kommer.

Den fruktansvärd berättelse tar trots allt en oväntad vändning och får ett lyckligt slut.

— Myran klarade sig mirakulöst och blev helt återställd efter att pappa som är veterinär hade sytt ihop henne, säger Peder Fredricson i sitt sommarprat.

Sommar i P1 med Peder Fredricson släpps som podd 07:00 torsdagen den 19 juli och sänds klockan 13:00 i P1. Poddversionen av programmet hittar du här.



