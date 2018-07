Katinka Faragó sommarpratar: "Vi flydde från nazisterna"

Katinka Faragó sommarpratar i sommar i P1. Och hennes historia om flykten från nazisterna känns mer aktuell än någonsin.

Att en människa behöver fly sitt hemland på grund av krig och förföljelser är en upplevelse vi som är födda i trygga Sverige aldrig kan förstå. Men vi kan höra historier och åtminstone få en uppfattning om den fruktansvärda upplevelse som det måste innebära.

Det är därför Katinka Faragós sommarprat, som dels handlar om hennes flykt från nazisterna, kan vara det viktigaste du lyssnat på i sommar.

— Jag är ungrare min föräldrar var ungrare och bodde i Budapest. Min pappa var chefredaktör för en stor tidning i Budapest och han hade skrivit en artikel mot Horthy, fascistledare i Ungern, och sattes i fängelse. Men eftersom att de inte kunde bevisa något så släpptes han och då flydde mina föräldrar till Wien, Österrike 1935.

— Jag föddes i Wien 1936 och allting gick bra för oss tills Hitler kom den 12:e mars 1938. Då flydde vi därifrån nästa morgon via en spårvagn full med tyska soldater, som undrade vad det var för familj som hade så mycket packning och inga papper. Men i sista sekund var den en journalist från Prague som fixade så att vi kunde lämna landet.

Den starka historien om en familj som måste fly sitt hem inte bara en gång utan två gånger berör oss alla. Men Katinkas förklaring kring hur det måste kännas för dagens flyktingar är otroligt viktigt att vi alla tar med oss.

— I november 1940 så hamnade vi i Haparanda. Att vi överhuvudtaget kom in i Sverige, för det var ju inte så populärt med judar. Men min pappa lyckades få in oss genom att påstå att vi var katoliker och detta förstod jag inte förrän jag var 35 år gammal. Det intressanta är att det var lika svårt då som nu det är nu att komma in i Sverige som flykting.

Utöver att prata om sin flykt från nazisterna berättar Katinka om sin långa erfarenhet inom filmbranschen och alla de åren som hon jobbade med Ingmar Bergman.

Sommar i P1 med Katinka Faragó släpps som podd 07:00 torsdagen den 12 juli och sänds klockan 13:00 i P1. Poddversionen av programmet hittar du här.



