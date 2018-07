Fatima Bremmer: "Det var trasiga händer, löss i soffan och 16 timmars arbetsdag"

Idag den 17 juli är det journalisten Fatima Bremmer, 41, som debuterar som sommarpratare i P1.

Fatima är den kritikerhyllad författare som fick Augustpriset för sin egenskrivna bok "Ett jävla solsken" som handlar om journalisten och äventyraren Ester Blenda Nordström. Ester wallraffade under det tidiga 1900-talet då hon under en längre period levde som piga i en vanlig svensk familj. 23 år gammal flyttade hon in för att leva och arbeta tillsammans med andra pigor i Sörmland. Anledningen? För att granska och rapportera om pigornas liv och påfrestande arbete.

För att inte avslöjas hade hon övat mycket på att röra sig och bete sig som en typisk piga. Detta trots att hon egentligen körde motorcykel och kedjerökte under en tid då kvinnor inte ens hade rösträtt.

Ester kallades för "Ett jävla solsken" av sina närmsta, vilket skulle komma att bli namnet på Bremmers biografi som handlar om superkvinnan Ester.

Fatimas sommarprat hittar du här.