Sophie Elise har tagit ut sina fillers i läpparna

Den norska bloggerskan, artisten och influcerprofilen Sophie Elise Isachsen, 23, driver en av Norges största bloggar och vi kunde höra Sophies ljuva stämma på Joakim Lundells hit "Only human".

År 2015 var Sophie Elise ihop med den svenska "Ex on the beach"-deltagaren Robin Johansson.

Tidigare har Nyheter24 skrivit om hur Sophie Elise uppmärksammades efter att hon avslöjade hur hon tar den "perfekta" Instagrambilden och om hur hon tog ADHD-medicin för att kunna festa och jobba.

Sophie Elise är en norsk bloggare och artist. Bildkälla: Instagram/sophieelise

I augusti förra året släppte Sophie Elise en video till sin låt "All Of Your Friends". Något som inte alla kunde hantera – hon dödshotades nämligen av nazister efter videon.

Sophie Elise gjorde även ett statement mot den norska mansgruppen Ottar som på Facebook har dödshotat och slutshameat henne.

På en gala dök Sophie Elise upp i en klänning med trycket "Döda Sophie Elise" skrivet på ryggen.

– Några av de männen som hatar mig så fruktansvärt mycket på internet tryckte upp tröjor med texten "Döda Sophie Elise". Det här är till dom så försöker att ta makten över mitt eget liv ifrån mig. De som vill ta ifrån mig makten över min sexualitet eller slutshamar min person, sa Sophie Elise till norska Side2 då.

Nu är Sophie Elise åter i ropet – och den här gången har det med hennes utseende att göra.

Sophie Elise med fillers. Bildkälla: Instagram/sophieelise

Sophie Elise började göra fillers i läpparna redan som 17-åring – och hon hade då med sig ett falskt ID-kort till kliniken för att kunna göra fillers.

Sophie Elise med sina fillers i. Bildkälla: Instagram/sophieelise

Men nu har Sophie Elise tröttnat. I sin blogg berättar hon om beslutet.

– Jag har tagit bort alla fillers i överläppen och det var nu ett tag sen. Jag är så nöjd med resultatet! Planen var egentligen att ta bort alla fillers för att bli av med klumpar i läpparna. Och sedan fylla på med nya fillers. Men jag tyckte det blev så fint med de naturliga läpparna och kommer att behålla det såhär. Mina läppar har aldrig varit så symmetriska och fina som de är nu och det känns bara så bra!, skriver Sophie Elise i sin blogg.

Sophie Elise har nu tagit ut sina fillers i överläppen. Bildkälla: Instagram/sophieelise

I kommentarsfältet på Sophie Elises Instagram så hyllas hennes nya utseende.



"Du har alltid varit vacker, men utan filler i läpparna är du ännu vackrare! Wow för en positiv förändring!"

"Så mycket yngre du ser ut nu utan fillers! Och vacker!

"Flott! Mycket mer naturlig och vacker"

"Så fantastiskt fin du blev utan fillers"

"Inget speciellt stort fan av dig och har inget emot fillers och injektioner. Men med de nya läpparna är du faktiskt MYCKET finare!"

Sophie Elise gillar sina naturliga läppar. Bildkälla: Instagram/sophieelise

