Kylie Jenners nya bilder chockar fansen: "Wow!"

Kylie Jenner, 20, har länge varit känd för sina fylliga läppar som hon har fixat genom att göra regelbundna injektioner av fillers.

År 2015 var hennes fans rejält oroade över hennes läppar – de trodde nämligen att hennes läppar skulle spricka på grund av storleken.

Det ryktades även om att Kylie hade svårt att prata, äta och dricka på grund av sina läppar.

– Hon har gjort så mycket fillers att det är svårt för henne att äta, dricka och prata. Hon har svårt att uttala vissa ord och bokstäver – framförallt bokstäverna "B" och "W". Hon måste dricka via sugrör eftersom det är svårt för henne att dricka direkt från en mugg, sa en källa till In Touch i februari 2017, via Bossip.

Kylie Jenner hade tidigare svårt att äta, dricka och prata på grund av sina läppar. Bildkälla: Instagram/kyliejenner

Men i början av juli i år så chockade Kylie sina miljontals följare med en selfie där hon såg aningen annorlunda ut.

I kommentarsfältet så berättade Kylie att anledningen till hennes nya look var att hon har tagit ut sina fillers i läpparna.

Många har spekulerat i att Kylie inte har tagit ut sina fillers helt – utan bara injicerar lite mindre av preparatet än tidigare.

Kylie Jenner såg tidigare ut såhär när hon använde en större mängd fillers i läpparna. Bildkälla: Instagram/kyliejenner

Tidigare i veckan fångades Kylie på paparazzibilder när hon lämnade sitt hotell i Paris. Kylie befann sig i romantikens huvudstad för att se sin pojkvän Travis Scott, 26, uppträda på en festival i staden.

På bilderna syns Kylie – klädd i en kamouflageklänning från Christian Dior – vant ta selfies med fans och sedan glida in en väntande bil.

Och det är självklart en detalj i bilden som nu har fått världens ögonen att ännu en riktas mot den 20-åriga sminkmiljardären Kylie.

På bilderna syns nämligen Kylies läppförändring rejält – och på den tredje bilden syns VERKLIGEN förändringen.

I kommentarsfältet på fan-kontot Kardashian Paradise så har flera fans reagerat på Kylies nya utseende.



"Hon ser fantastisk ut utan de stora läpparna"

"Wow hon ser så annorlunda ut utan de stora läpparna, hon ser ut som gamla vanliga Kylie igen"

"Hon är så mycket finare UTAN läppfillers"

"Hon ser inte ut som sig själv längre".

Såhär såg Kylie Jenner ut år 2009. Det var innan hon opererade näsan, käken, läpparna, la i Botox vid ögonbrynen, fettsög midjan och magen samt gjorde en rumpförstoring och en bröstförstoring. Bildkälla: Stella Pictures.