Snoop Dogg släpper kokbok: "From Crook to Cook"

Snoop Dogg, eller Calvin Cordozar Broadus Jr som han egentligen heter, är en av de allra största hip hoparna i USA och har varit aktiv inom musiken sedan 1991. Men det var inte förrän år 1993 som han släppte sitt första album tillsammans med musikförlaget Death Row Records.

Snoop Dogg är även väldigt kontroversiell och har ofta blivit kritiserad för sina uttalande och livsstil. Bland annat så fick han mycket kritik när han hotade den amerikanska presidenten Donald Trump i en musikvideo 2017. Men nu har Snoop dogg valt att ta ett nytt steg i karriären. Karriärvalet? Kokboksförfattare, rapporterar The Tribune.

Så vad kan man då förväntas för recept i kokboken? Enligt The Tribune så kommer man bland annat att hitta rapparens berömda kyckling och våfflor, tacos och file Mignon. Men det är inte enbart matrecept utan kokboken kommer även att innehålla drinkrecept som bland annat drinken "gin and juice". Ett recept som är inspirerat av låten med samma namn, från 1993.

Och kanske är det inte så konstigt att Snoop Dogg valt att släppa en kokbok. Sedan 2016 har han nämligen haft matlagningsprogrammet, Martha & Snoops Potluck Dinner Party, tillsammans med Martha Stewart. En tv-serie som fått mycket beröm och var nominerad till en Emmy 2017, skriver The Tribune.

Snoop Dogg har själv sagt, i ett uttalande, att han ser framemot att få släppa den nya boken.

"Jag tar kokbok-spelet till en helt ny nivå med en samling av mina favoritrecept, fattar ni?"

Boken publiceras av bokförlaget Chronicle Books och utgivaren Christine Carswell är exalterad över släppet.

– Snoop Dogg och Chronicle Books kommer att Snoopify kök runt om i världen. Boken är fullspäckad med kreativitet och är lika roliga att läsa som att använda som kokbok.

Den 23 oktober släpps kokboken, under namnet From Crook to Cook, i USA.



