Den 9 juli 2019 spelar Metallica på Ullevi Göteborg – och biljetterna släpps redan nu på fredag den 28 september klockan 10.00

Bandet, med James Hetfield i spetsen, inleder sin turné den 1 maj i Lissabon, och sedan besöker de bland annat Ullevi i Göteborg, Parken i Köpenhamn, staden Tavastehus i Finland och Granåsen i norska Trondheim.

Metallica består idag av trummisen Lars Ulrich, gitarristen Kirk Hammett, basisten Rob Trujillo och så givetvis Hetfield. De grundades redan 1981 i Los Angeles, och är idag ett av världens största rockband.

De har släppt 10 studioalbum, varav det senaste "Hardwired...to Self-Destruct" kom 2016.

Bandet har gjort hits som "One", "Master of puppets", "Enter sandman", "Nothing else matters", "Welcome home (Sanitarium)", "Battery" och "Fade to black". De har sålt över 110 miljoner album världen över.

James Hetfield i Metallica. Här när bandet spelade i Rio de Janeiro år 2011. Bildkälla: Felipe Dana/AP/TT Bild

Förband under hela turnén blir svenska bandet Ghost och Bokassa.



Metallica har turnerat sedan 1983, och i en intervju med Rolling Stone så berättade Hetfield om hur de klarar av livet på vägarna – och hur de ännu står ut med varandra.

– Bandet kan i princip falla sönder närsomhelst, men vi gör inte det. Vi vet för mycket nu. Det har kommit med tiden och att växa upp tillsammans, vi har gått igenom mycket skit ihop och vi har nog mognat, berättade han för Rolling Stone.

Metallica är kända för att turnera i separata bilar för att få tid för sig själva mellan konserterna och träffarna med fansen, skriver den brittiska musiktidningen NME.

– Vi vet vilka knappar man ska trycka på för att få den andra att explodera, men vi trycker inte på dom knapparna. Vi älskar vad vi gör, och vi vill fortsätta, sa Hetfield vidare till Rolling Stone.

Och fortsätta gör de alltså – den 9 juli på Ullevi i Göteborg för alla svenska fans.