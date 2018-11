7 filmer som är perfekta att se när du är bakis

Mean Girls

En av det tidiga 2000-talets mest ikoniska och citatvänliga filmer. Om du letar efter en lättsmält tonårskomedi med snärtiga rader, lättsam humor och bra skådespeleri så är Mean Girls filmen för dig. I rollsättningen hittar du bland annat Lindsay Lohan, Amanda Seyfried och Rachel McAdams.

Passar bäst när du är sugen på en lättsam tonårskomedi.

Scott Pilgrim vs The World

"En färgglad, rolig, och quirky actionkomedi baserad på en serietidning". Låter det som något för dig? Då är Scott Pilgrim vs The World filmen filmen du vill se på din bakisdag. En lättsam komedi som kretsar kring att Scott Pilgrim, som spelas av Michael Cera, ska bekämpa sin flickväns sju ondskefulla ex.

Passar bäst om du vill se något vrickat och kul.

This is the end

Faksimil: The End

Föreställ dig att Project X fick barn med Family Guy. Det barnet skulle var This is the End. Med en galen rollsättning som innefattar bland annat Seth Rogen, James Franco, Michael Cera, Jonah Hill och Rihanna, så får du kanske en känsla av vilken typ av komedi detta är.

Kanske inget man vill kolla på med föräldrarna, men definitivt en hit om man är flummbakis och behöver något som får en att skratta, högt.

Passar bäst när du vill se något riktigt sjukt och galet.

Juno



När man är bakis är det inte ovanligt att man känner sig lite extra mjuk och skör. Och om det är en sådan dag så är indie-klassikern Juno exakt det du behöver. I denna mysiga dramakomedi spelar en ung Ellen Paige 16-åriga Juno som handskas med en oväntad graviditet. Förbered dig på fina känslor, och kanske några tårar.

Tips: passar bäst att se på med någon att mysa bredvid.

Superhjältarna

Faksimil: Superhjältarna

Det är svårt att välja vad som är bäst med Pixar-guldklimpen Superhjältarna. Det som dock är enkelt att konstatera är att den är en fantastiskt bra film. Och även om den är familjevänlig så håller den fantastiska mått vad gäller handling, spänning och komplexa karaktärer.

Perfekt när du behöver något med fart och spänning.

The Dark Knight

Ja. Behöver man egentligen säga så mycket om denna?

The Dark Knight är ju helt enkelt bara en riktigt, riktigt, riktigt bra producerad actionfilm. Som andra filmen i den ikoniska DC Comics trilogin från 2008 så erbjuder The Dark Knight spänning underhållning och fantastiskt skådespeleri. I Heath Ledgers sista roll innan hans för tidiga död levererar han en fantastisk Joker. Även Christian Bale briljerar i den matiga rollen som Bruce "Batman" Wayne.

Perfekt för dig som vill se en bra gjord film.

Crazy stupid love

Faksimil: Crazy Stupid Love

Avklädd, enkel och fantastiskt bra kärlekskomedi som till och med den största skeptikern kan uppskatta. Crazy stupid love blir aldrig för klyschig eller smörig, utan håller en perfekt balans mellan pirrig och realistisk. Bra storyline och spännande plot twist. En fantastisk rollsättning inkluderande Ryan Gosling, Emma Stone och Steve Carell.



Perfekt för dig som behöver bota bakisångesten med något roligt och fint.

Du kanske också vill läsa om 7 grymma serier på Netflix som du säkert missat? Eller ta reda på vilka serier du kommer ihåg om du föddes 1994.