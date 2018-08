Det är tidigt tvåtusental och du har precis kommit hem från skolan, i vanlig ordning, och springer in i köket och breder två mackor som mellanmål.

Snart ska du sätta dig framför TV:n och knappa tills du hittar något som är ok nog att kolla på.

Dessa är alla TV-serier som du minns, och har glömt, att du brukade kolla på om du föddes 1994.

That 70's show

That 70's Show. Bildkälla: Google Images

Runt fyra-tiden när du satt bänkad framför TV:n och knappade mellan kanalerna fastnade du framför ett riktigt bra avsnitt "That 70's show". Du höll koll på alla kärlekstrianglar och hoppades innerligt att Eric och Donna bara skulle acceptera att de var gjorda för varandra och sluta dejta andra.

Americas Best Home Videos

America's Funniest Home Videos. Bildkälla: Google Images

Om du hade riktigt mycket tur hann du hem på eftermiddagarna tid nog för att se "America's Funniest Home Videos" med världsbästa Tom Bergeron.

Las Vegas



Las Vegas. Bildkälla: Google Images

Det kanske inte var alla som kollade på "Las Vegas", men de som vet, vet.

Smallville

Smallville. Bildkälla: Google Images

Helylle gullegris på dagtid, universums starkaste man by night. "Smallville" hade nog med intriger, spänning och romantik för att få dig fastklistrad framför skärmen.

Och Lana. Wow.

Vintergatan

Vintergatan. Bildkälla: Google Images

Alltså, det finns nog ingen människa i hela världen som kan säga något dåligt om "Vintergatan". En sann svensk skatt.

The OC

The OC. Bildkälla: Google Images

Den här serien behöver inte ens en förklaring. Kultserien och mästerverket som onekligen, omedvetet, påverkat tusentals 94-ors kärleksliv och som även skapade djupa splittringar mellan stödjare av team Ryan vs. team Seth.

Scrubs

Scrubs. Bildkälla: Google Images

Fanns det någon tid på dygnet som "Scrubs" inte var på? Oavsett om man bytte till TV6 eller TV3 så syntes alltid Turk, JD, Elliot, Perry och Carla på skärmen. Riktigt lyckosamt för de som älskade serien!

Super Sweet 16

My super sweet 16. Bildkälla: Google Images

Om det inte var någon som grät över att de fått fel Lamborghini så var det någon som grät för att deras privata helikopter inte var rätt färg. De allra sjukaste framträdanden och mest bortskämda 16-åringarna – och så underhållande.



Fresh prince



Fresh Prince of Bel Air. Bildkälla: Google Images

Den kanske mysigaste och roligaste familjen på TV, med avsnitt som fick en att skratta och ibland fälla en och annan tår.

Malcolm i mitten

Malcolm i mitten. Bildkälla: Google Images

Alltså, bästa serien och sjukaste familjen. Och det var nog ingen som hade kunnat förutspå att denna denna gulliga familjefadern några år senare skulle bli Albuquerque största knarkkung.

Buffy och vampyrerna & Angel



Buffy och vampyrerna till vänster, Angel till höger. Bildkälla: Google Images

Det finns ingen som är född 1994 som inte sett åtminstone ett avsnitt av "Buffy och vampyrerna". Och om man var riktigt insatt, så kollade man kanske till och med på spinoffen "Angel".

The Tribe

The Tribe. Bildkälla: Google Images

Den som säger att denna barnkanalenserie inte var det tidiga tvåtusentalets "Game of Thrones", ljuger.

One Tree Hill

One Tree Hill. Bildkälla: Google Images

Den enda diskussionen som rör upp lika starka känslor som "The OC" eller "One Tree Hill" är Heinz vs. Felix ketchup. Finns det någon mer storslagen kärlekshistoria än Nathan och Haley? Svar nej.

Pimp my ride

Pimp My Ride. Bildkälla: Google Images

Denna extremt underhållande serie bevisade att inget är omöjligt om man är kreativ nog. Vem behöver kunna köra sin bil, egentligen, när man har en inbyggd grill i handskfacket och pool i bagageutrymmet. Inget var omöjligt på West Coast Cutoms.

Livet enligt Rosa

Livet enligt Rosa. Bildkälla: Google Images

Rosa, tjejen som vid tolvårsåldern hade musikkarriären som vi fortfarande drömmer om. En sann innovatör och med största sannolikhet personen som inspirerade Tove Los "Cool Girl".

