Lancelot Hedman dyker upp dyngbakis – då rasar DJ-läraren Anis Don Demina

Det var under förra veckan som det nya programmet "Lance VS Livet" hade premiär på Viafree. I programmet får tittarna följa Lancelot Hedman Graaf i sin vardag där han tränar för att bli världsmästare i Thaiboxning, träffar tjejer, festar och bor hemma hos mamma Magdalena Graaf. Lance har nyligen fyllt 18 vilket också betyder att han gjort sin krogentré – och minst sagt fått mersmak på festlivet.

I det fjärde avsnittet av programmet så hänger Lance och bästa vännen Linton på Rhodos för att gå DJ-skola med Youtubeprofilen Anis Don Demina. Anis har tidigare kritiserat Joakim Lundell för sitt sätt att DJ:a och det hela slutade med att Jocke tog privatlektioner av den pedagogiska Anis och kunde på så sätt lära sig. Joakim och Anis blev även väldigt goda vänner.

Anis Don Demia och Alex D´rosso har lektioner för ungdomar som vill lära sig att DJ:a. Bildkälla: Viafree

Men denna gång är det Lance, Linton och ett annat gäng ungdomar som är där för att lära sig hur det går till. Dock stöter de på lite problem under resan.

Linton och Lance är nämligen ute och festar ganska flitigt, vilket då innefattar efterfest till klockan 06.00 på morgonen.

"Om du festar till sex på morgonen, sätt 50 larm så du kommer i tid", säger Anis. Bildkälla: Viafree

"Jag är kung på natten och kung på dagen. Men just nu vill jag spy, säger Lance. Bildkälla: Viafree

Dagen efter är Lance så bakis att han vill kräkas, – och Linton, ja han är inte ens på plats när DJ-lektionen börjar. Detta får Anis att se rött.

– Jag fattar att dom vill ha kul, dom är kids, men dom får ha lite respekt mot de andra eleverna. Om du är uppe till sex på morgonen, sätt 50 larm så du kommer i tid. Annars kommer dom skämma ut sig sen. Det funkar inte, Han kommer inte lära sig någonting om han kommer en timme sent och vissa dar skiter han i att vara här över huvud taget. En av dom är inte ens här, What the fuck?”, säger Anis.



Se hela klippet i spelaren ovan.

Lance vs Livet finns att se på Viafree och Viaplay.