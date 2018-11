Bianca Ingrossos revansch efter plagiatanklagelserna

Bianca Ingrossos stora dröm gick under veckan i uppfyllelse. Under tisdagen släppte hon äntligen sitt eget sminkmärke CAIA Cosmetics. Under flera veckors tid har intresset för märket bara vuxit och vuxit, vilket man minst sagt har kunnat se på sociala medier där folk har lagt upp hyllande ord och förklarat hur mycket de längtar efter realeasen.

Men Bianca har inte bara mött bra kritik. Många har anklagat henne för att ha plagierat märkets design från både Kylie Jenners märke Kylie Cosmetics och Kim Kardashians märke KKWBEAUTY.

Biancas vackra palett från CAIA. Bildkälla: Bianca Ingrosso Instagram

Paletten från KKWBEAUTY. Bildkälla: KKWBEAUTY Instagram

Bianca anklagas för att både ha snott design och färger på skuggor. Bildkälla: KKWBEAUTY Instagram

Bianca själv håller med om att bland annat paletterna liknar varandra, men att det inte är på grund av att hon kopierat någons palett.

– När jag såg att Kims palett kom ut med den typen av design i juni så tänkte jag självklart ”herregud, det här är väldigt likt vår”, men då var min produkt redan i tryck liksom, sa hon till Nöjesbladet.

– Jag förstår att man kan tycka det är likt. Vi har alltid haft liknande stil och jag tycker om det hon gör, men det är omöjligt att jag skulle ha kopierat design och tonalitet ett halvår innan hon kom ut med hennes. Vi råkade tydligen bara ha liknande stil när det kommer till design, färger och typsnitt, säger Bianca Ingrosso som har en förkärlek till beige och puderrosa nyanser, tillägger hon.



Hon har även fått en del ilskna ord om priset på paletten, då många påpekat att den är väldigt dyr. Men tji fick alla när produkterna släpptes.

Trettio sekunder efter att produkterna legat ute till försäljning kraschade nämligen hemsidan på grund av överbelastning. Bara timmar senare var hela sortimentet i princip slutsålt.

– Håll ut mina älskade följare. Sidan har kraschat då det är ungefär 100 000 klick på varukorgen samtidigt. Men jag lovar, det kommer fungera strax, sa Bianca i sin Instagramstory.

Efter att hemsidan var länsad på allt så kunde hon äntligen runda av kvällen tillsammans med sitt crew.

– Jag vill skåla med er alla, sa en överlycklig och trött Bianca på vägen hem i en taxi tillsammans med sin assistent.