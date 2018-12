Diana Baban svarar på Joakim Lundells "kärlekshyllningar"

Vad är det egentligen som sker på Joakim Lundells sociala medier? Ja det är det tusentals fans som just nu undrar.

Det var under måndagen Joakim publicerade en video där han filmar en bild på Diana Baban som är en av årets Ex On The Beach-profiler. Han sjunger en låt och tar på bilden med handen. Samtidigt har han även bytt profilbild, och bilden han bytt till är en bild på Diana.

Såhär ser Joakim Lundells Instagramprofil ut just nu. Bildkälla: Instagram

Här är Jocke och Jonnas gemensamma Youtubekanal. Bildkälla: Jocke & Jonna Youtube

Många antog nog att detta snabbt skulle ebba ut och återgå till det vanliga – men icke. Dagen efter visades det upp bland annat bad och ett rum helt tapetserat med bilder på Diana.



Under gårdagen publicerade Joakim bland annat en bild på när han badar tillsammans med en bild på Diana. Bildkälla: Joakim Lundell Instagram

Hemma hos Joakim och Jonna har de nu både en Jasmine-vägg och en Diana-vägg. Bildkälla: Joakim Lundell Instagram

Så hur började då hela karusellen? Jo, det hela började när Jocke & Jonna publicerade sin årliga pepparkakshus-challange som går ut på att de ska bygga varsitt pepparkakshus. Plötsligt frågar Jonna vem Jockes frikort skulle vara om han fick ha ett.

– Någon från Paradise Hotel eller Ex on the beach. Jag skulle nog säga Jasmine Gustafsson från PH.... eller Diana Baban från Ex on the beach.

Joakims ord resulterade sedan i några ordentliga pranks från Jonnas sida där hon bland annat tapetserade ett rum fullt av bilder på Jasmine. Det blev startskottet till ett internskämt som skulle komma att urarta.

Nyheter24 hörde av sig till Joakim för att reda ut det hela, och han berättade då att vi var långt ifrån de enda som undrade om detta.

– Haha, du är långt ifrån den första som frågar om detta. Folk har blivit som galna över att jag bytt profilbild och lagt upp dessa videos. Det är ett internskämt mellan oss och vi har skrattat så vi gråtit åt det, berättade Joakim..

Både Jasmine och Diana har nu svarat på vad det egentligen är som försegår. Bildkälla: Diana Baban Instagram

– Det känns ju kul att man kan va nåns frikort men jag och Jocke är ju nära vänner och inget annat haha! Det började väl spåra ur när Jonna valde att klistra upp flera hundra bilder på mig i deras badrum, skrattade Jasmine.

Nyheter24 har nu tagit kontakt med Diana, som även hon, tycker att skämtet fått en hysteriskt rolig vändning.

– Hahahahaha alltså herre gud, folk är som galna och undrar vad som försiggår. Jag trodde verkligen aldrig att det här skämtet mellan oss skulle bli en sån grej. Så himla kul, svarade hon.

Nu återstår det att se vad nästa steg hemma i Lundell-huset blir. Kanske Diana och Jasmine-masker?