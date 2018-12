Dominika Peczynski en månad efter bröllopet: "Känns tomt"

Det var för drygt en månad sedan som artisten och pr-profilen Dominika Peczynski, 48, gifte sig med före detta finansministern Anders Borg, 50, vid en ceremoni i Judiska församlingen i Stockholm. Många vänner fanns på plats och det blev ett väldigt fint och lyckat bröllop i kärlekens tecken.

Men som många nyblivna brudar vet så kan man efter ett bröllop hamna i en slags "depp-period" då man känner att allt det roliga är över. Detta är någonting Dominika känner igen sig i.

– Allt känns bra. So far so good, ingen skilsmässa. Men jag har lite post wedding blues, det känns lite tomt efter en sådan stor anspänning. Jag skulle gärna göra om det snart, men man kanske måste vänta mer än en månad innan man förnyar sina löften och ställer till med nytt jättekalas, säger hon när Aftonbladet träffat henne på en restauranginvigning.

Och hur hon och Anders får kärleken att hålla? Det är enligt Dominika att acceptera varandras olikheter.

– Man får acceptera att man är individer, man får respektera varandras yrkesliv och likheter och olikheter. Man får bestämma sig för att inte störa sig på att den ena vill gå åt höger när den andra vill gå åt vänster. Man får helt enkelt inte störa sig på bagateller, säger hon.

Dominika och Anders ska ha träffats på en tillställning år 2014 hos gemensamma vänner.



Grattis till kärleken säger vi!