Oscar Enestad om kärleken: "Tufft att gå emot sitt eget blod"

Få kan ha missat att den tidigare FO&O-stjärnan Oscar Enestad, 21, är tillsammans med Cecilia Dahlbom, 50.

Oscar och Cecilia har varit ihop sedan maj 2015 och bor tillsammans. Det har varit mycket skriverier om den stora åldersskillnaden och hemlighetsmakeriet som omgav paret i början av deras romans.

På lördag tävlar Oscar i Melodifestivalen. Då intar han scenen i Malmö med sitt bidrag "I love it", och i en intervju med Aftonbladet berättar nu Oscar om meningen med låten och att den handlar om hans kamp för att vara med Cecilia.

Cecilia Dahlbom och Oscar Enestad på Elle-galan 2018. Bildkälla: Stella Pictures.

I "I love it" sjunger Oscar bland annat ”I love, I love, I love it, my parents don’t like it”.

Oscar berättar att hans föräldrar inte var helt förtjusta i tanken på att deras son dejtade en kvinna som var mer än dubbelt så gammal som honom. Oscar berättar att det var "tufft i början" men att det nu är bra.

Cecilia Dahlbom på Melodifestivalens efterfest år 2017. Bildkälla: Stella Pictures

– Samtidigt tycker jag att det är en bra rad. Det tuffaste man kan gå emot är sitt eget blod. Därför var det fint på nåt sätt att fin den för då visar det att man står upp för sig själv till hundra procent och det gör jag, säger Oscar till Aftonbladet.

Men Oscars mamma Mia och pappa Johan kommer inte vara på plats i Malmö när Oscar tävlar. De ska jobba istället.

Däremot kommer Oscar kanske ha ett av sina allra största fan i publiken – vi gissar nämligen att han syftar på just Cecilia när han berättar vem som kommer att vara på plats.

– Nån person som jag tycker väldigt mycket om kommer hit, säger Oscar till Aftonbladet.