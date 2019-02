Matthew Healy om livet utan heroin: ”Börjat turnera utan att ta droger”

I kvällens avsnitt av Skavlan gästar rockstjärnan Matthew ”Matty” Healy. Han är sångare i det engelska rockbandet, The 1975, från Manchester.

"Matty" är på god väg att bli millenniegenerationens allra största rockstjärna. Men vägen dit har inte varit en dans på rosor. Rockstjärnan tampades under flera år med ett tungt drogmissbruk.

– Jag gör alla saker nu som jag brukade göra när jag tog droger hela tiden. Så jag har gjort en skiva utan att ta droger, det var en utmaning, säger Matthew Healy i Skavlan.

Bandet The 1975 är just nu Englands största band och de bildades redan 2002 när gruppens medlemmar träffades i Wilmslow high School. De har hittills släppt fyra EP-skivor och samtliga spelades in på en dator i Healys sovrum under en turné.

Heroinberoende under fyra år

När Matt Healy var i 20-årsåldern blev han beroende av heroin och var det under fyra års tid. Han blev fri från droger efter att ha spenderat sju veckor på ett rehabiliteringshem på Bahamas.

Han berättar för Fredrik Skavlan och de andra gästerna att det fortfarande är en utmaning att vara drogfri.

– Jag har nu börjat turnera utan att ta droger, det är en upplevelse, det är en utmaning. Jag ska nu börja flyga utan att ta droger och turnera internationellt, det kommer också att bli en utmaning. Det är klichén att ta det dag för dag som gäller, säger Matthew Healy.

I kvällens avsnitt av Skavlan öppnar Matt Healy upp sig om heroinmissbruket. Bildkälla: SVT

I kvällens avsnitt av Skavlan gästas Fredrik även av Kristdemokraternas ledare Ebba Busch Thor, skidskyttetränaren Wolfgang Pichler och ballerinan Michaela Deprince.

Missa inte när Matthew ”Matty” Healy gästar Skavlan fredag 15 februari, 21:00 på SVT1.

Se när Sångaren Matthew ”Matty” Healy, från bandet The 1975, öppnar upp sig om heroinmissbruket i klippet ovan.

Vill du läsa mer om gästerna i kvällens Skavlan? Tränaren för det svenska skidskyttelandslaget, Wolfgang Pichler, gästar också programmet och berättar om när han blev skjuten fyra gånger. Läs mer om det här!