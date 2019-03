Årets Medloidfestival närmar sig sitt slut, och redan nästa helg är det dags för final. Men vårens upplaga av "Mellon" har varit full av anklagelser om låtstöld och plagiat.

Jon Henrik Fjällgrens "Norrsken"låter väldigt mycket som Axwell/Ingrossos "Sun is shining", och Andreas Johnsons "Army of us" låter som Aviciis "Without you".

Och nu kommer skarp kritik från förra årets mellovinnare Benjamin Ingrosso – som tycker att låtskrivarna i Melodifestivalen måste skärpa sig.

– Man kan faktiskt ta sig en runda till och försöka skriva det bättre. Jag kallar det lathet, säger Benjamin Ingrosso i podcasten ”Wahlgren och Wistam”.

"Har ingen integritet"

Benjamin Ingrosso vann 2018 med låten "Dance you off", och i år har han skrivit Bishara Morads låt "On my own". Han menar att man som låtskrivare kan låna av andra, men att det inte är okej att sno från nya låtar.

– Jag har en regel, för att låna något från en låt så måste det ha gått 20 år. Men skulle jag ta någonting som släpptes för tre månader sedan har jag ingen integritet, säger Ingrosso i Wahlgren och Wistam.

Pernilla Wahlgren, som också är med i podden, håller med Benjamin. Hon tycker det är tråkigt att låtarna låter så lika Aviciis låtar, och att man inte vill erkänt att man lånat från honom.

– Det är dumt i och med att Tim dog förra året. Han kan knappast reagera och säga: ”Hallå ni har snott delar av min låt”. Hur kan man då sitta och låtsas att man inte har hört en av världens mest kända och spelade låtar i år? säger Pernilla Wahlgren i podden.

Fjällgrens svar på kritiken: "Jag har inte hört låtarna"