Mia Skäringers miljonsuccé – så mycket pengar drar hon in

Skådespelaren och komikern Mia Skäringers, 42, turnéshow ”Avig Maria – No more fucks to give” kan man minst sagt kalla för en miljonsuccé.

Hittills har det sålts över 210 000 biljetter till showen och Skäringer har sålt ut Globen hela fem gånger – vilket är nytt rekord.

Priset för biljetterna varierar mellan 295-695 kronor, vilket innebär att turnén minst har genererat intäkter på 62 miljoner kronor, det skriver Expressen.

Men om man räknar på snittpriset på biljetterna, alltså 495 kronor, innebär det att den kan ha dragit in över 100 miljoner i bara biljettförsäljning.

Mia Skäringer kommenterade publikrekordet på sin Instagram i början av veckan:

"I efterhand är det kanske det jag är mest stolt över i hela min karriär. Att jag vågade göra det som passade mig utifrån den människa jag är och det jag trodde på. Och att det just är den kompromisslösheten som tagit mig ut på den här spetsen.

Så faktiskt; In your Face grabbar. Det är jag, Metallica, Eminem och Kent. Alla ni som är så intresserade av försäljningssiffror. Som räknat om och förbi. Förenklat och förklarat min framgång. Reducerat mig till en ”kvinnlig komiker” som hade tur i tiden. Vi har ett nytt resultat. Jag klarade mig fint utan ryggdunk. Utan att någonsin tänka på att jag är kvinna."

Framgången är inte över för Mia Skäringer. Showen, som är regisserad av Helena Bergström, fortsätter i höst. Det blir ett sjätte uppträdande i Globen den 14 november och Göteborg får ett tredje besök på Scandinavium den 11 november.

Skäringer själv beskriver sin föreställning med orden: ”En hyllning till kvinnan – den feminina energin. Att få vara allt. Ful, vacker, stark, svag, jag. Frigörelse. Berättelsen om mig”.

Bland sina fans kan Skäringer nu även räkna in prinsessan Sofia och prins Carl Philip. Prinsparet har nämligen hyllat komikern på sin Instagram.