Fansen anklagar Kardashian för bluff – efter nakenbilden

Kourtney Kardashian, 39, har hamnat i blåsväder efter att ha publicerat en bild på Instagram.

Det var på tisdagen som den äldsta systern i Kardashian-familjen la upp en bild på sig själv naken i ett badkar – delvis täckt av badskum.

Bilden är tagen uppifrån och 39-åringens ansikte är uppenbart retuscherat, då det är helt utan linjer eller skuggor.

Men det slutar inte där. Hennes ben sticker ut i en onormal vinkel på bilden och verkat ha hamnat lite tokigt i bildredigeringen.

Fansen pekar även ut en bubbla på Kourtneys handled, som de menar ser ut som att hon har en bröstvårta på handleden, skriver Page six.

Kourtney Kardashian kritiseras av fansen efter att hon lagt upp den här bilden. Bildkälla: Instagram/kourtneykardash

”Herregud kvinna, är det där ett barnben under dig? Gå bort från henne innan hon drunknar” har en person ironiskt skrivit som kommentar till bilden. Det skriver den amerikanska sajten.

”Varför har du en bröstvårta på handleden?” undrar en annan person i kommentarsfältet.

Kourtney Kardashian har över 75 miljoner följare på sitt Instagram-konto. Och bilden där hon ligger naken i ett badkar är nu uppe i över 2,7 miljoner likes.

Och till den omtalande bilden skrev Kourtney Kardashian följande ord:

”Älska dig själv lika djupt som du älskar dem”

Kourtney Kardashian är mest känd för att vara en del av reality-programmet "Keeping up with the Kardashians", och för att vara en del av just Kardashian-familjen. Hon är dotter till affärsmannen och OJ Simpson-advokaten Robert Kardashian och Kris Jenner. Hon är syster till Kim, Khloé och Robert Jr. Kardashian och halvsyster till Kendall och Kylie Jenner.

